שמונה מדינות אירופיות פרסמו היום (ראשון) הצהרה משותפת על ביטחון האזור הארקטי וריבונות דנמרק, כמענה לאיומים של טראמפ לכבוש את האי הארקטי.

מבלי להזכיר ולו פעם אחת את ארה"ב או את איומיו של הנשיא לכבוש את גרינלנד, מדינות אירופה ביקשו להדגיש את העובדה שמדובר במדינת נאט"ו בתגובה לאיומים של טראמפ.

המדינות הדגישו את חשיבות התרגיל הצבאי "סיבולת ארקטית" והזהירו מפני השלכות כלכליות של איומי מכסים.

​המדינות הדגישו את תפקידן במסגרת הברית הצפון-אטלנטית ומסרו כי "כחברים בנאט"ו, אנו מחויבים לחיזוק הביטחון הארקטי, שהוא אינטרס טרנס-אטלנטי משותף".

מחריד: קונדיטור ישראלי נתפס במקסר תעשייתי ענק ונהרג מישאל לוי | 15:59

​בהודעה התייחסו המדינות לתרגיל הצבאי "סיבולת ארקטית" שמקיימת דנמרק, וציינו כי הוא נערך בתיאום מלא עם בעלות הברית כדי לענות על צורכי הביטחון באזור. בהקשר זה הובהר כי "הוא אינו מהווה איום על אף אחד".

​כמו כן, המדינות הביעו תמיכה חד-משמעית בדנמרק ובגרינלנד אל מול ההתפתחויות האחרונות. בהצהרה נכתב: "אנו מביעים את סולידריותנו המלאה עם ממלכת דנמרק ועם גרינלנד. בהמשך לתהליך שהחל בשבוע שעבר, אנו מוכנים להיכנס לדיאלוג המבוסס על עקרונות הריבונות והשלמות הטריטוריאלית, אליהם אנו מחויבים בתוקף".

​בסיום דבריהן התייחסו המדינות לסוגיית המכסים והשלכותיה על היציבות הכלכלית והמדינית בין המדינות. לדבריהן, "איומי מכסים פוגעים ביחסים הטרנס-אטלנטיים ומסכנים את הצמיחה של ספירלה כלפי מטה. נמשיך להישאר מאוחדים ומתואמים בתגובתנו. אנו נחושים לשמור על ריבונותנו".

ההצהרה מגיעה לאחר שנשיא ארה"ב איים להטיל מכסים בגובה עשרה אחוזים על שמונה מדינות אירופה ששלחו חיילים לגרינלנד בתגובה לאיומי הכיבוש.

לפי ההערכות, המדינות החתומות ביקשו להבהיר כי אין מדובר בתרגיל צבאי שנועד לאיים, אלא להדגיש את חשיבות "השלמות הטריטוריאלית", לצד הבהרה כי תגובה לאיום המכסים - בא תבוא.