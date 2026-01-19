המשטר בטהראן האיץ בשבועיים האחרונים את קצב ההוצאות להורג לרמות שטרם נראו, כך עולה מנתונים רשמיים ועדויות המגיעות מתוך המדינה.

לפי דיווח של המועצה הלאומית של ההתנגדות באיראן, מתחילת חודש ינואר 2026 הוצאו להורג בתלייה 153 בני אדם, נתון המשקף ממוצע של יותר משמונה בני אדם מדי יום.

עלי ספאבי, בכיר בארגון, מסר כי "עלי חמינאי ממשיך בהוצאות להורג המוניות במקביל להרג מפגינים צעירים". לדבריו, המידע שבידיהם מצביע על כך שבשעות אלו מתבצעות שלוש הוצאות להורג בכל שעה - בניגוד מוחלט לדבריו של טראמפ שההוצאות להורג פסקו או בוטלו.

ההסלמה במערכת המשפט מתרחשת במקביל לדיכוי קטלני של גל המחאות שפרץ בסוף דצמבר.

דוח מקיף שחיברו רופאים הפועלים באיראן ופורסם בעיתון "סאנדיי טיימס" מעריך כי לפחות 16,500 מפגינים נהרגו מאז תחילת המהומות, וכי מספר הפצועים עומד על כ-330,000 בני אדם. רוב הקורבנות הם צעירים מתחת לגיל 30. פרופסור אמיר פראסטה, מנתח עיניים המעורב בתיעוד המצב, הגדיר את האירועים כ"רצח עם בחסות עלטה דיגיטלית", בהתייחסו לניתוק האינטרנט הכמעט מוחלט שעליו הורה המשטר ב-8 בינואר. מאז אמש, חזר האינטרנט באופן חלקי בלבד.

עדי ראייה שנמלטו מהמדינה תיארו שימוש בצלפים המכוונים לראשי המפגינים ושימוש שיטתי בירי כדורי כדוריות לעבר העיניים.

לפי הדיווח, בלילה אחד בטהראן בוצעו מעל 800 ניתוחים להסרת עיניים, וההערכה היא כי כ-8,000 בני אדם איבדו את מאור עיניהם ברחבי המדינה. המנהיג העליון, עלי חמינאי, הודה בנאום טלוויזיוני כי "כמה אלפים" נהרגו, אך בחר להאשים את המפגינים וכינה אותם "חיילים של ארצות הברית".

כפי שדיווחנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את חמינאי וכינה אותו בשבת "אדם חולה".

למרות דבריו של טראמפ כי ההוצאות להורג פסקו, בארגוני זכויות האדם מדגישים כי מספר ההוצאות להורג בפועל רק הולך ומאמיר, וכי בשנת 2025 כולה הוצאו להורג 2,200 בני אדם.