ממשל טראמפ מקדם בנייה מחדש וסודית של המתקן התת-קרקעי המבוצר תחת הבית הלבן, כך עולה שפורסם ברשת CNN.

לפי הדיווח, העבודות לשיפוץ הבונקר מתבצעות במקביל לבניית אולם הנשפים החדש בו מתפאר הנשיא טראמפ.

במסגרת המיזם פורקו התשתיות הישנות של מרכז המבצעים לשעת חירום של הנשיא, ובמקומו מוקם מתקן חדיש המצויד בטכנולוגיה המותאמת לאיומים ביטחוניים מודרניים.

​בתגובה להליכים משפטיים המבקשים לעצור את העבודות באגף המזרחי, הגיש הבית הלבן הצהרה לבית המשפט ובה נטען כי עצירת הבנייה התת-קרקעית "תסכן את הביטחון הלאומי ולכן תפגע באינטרס הציבורי".

ג'ושוע פישר, מנהל הניהול והמינהל בבית הלבן, אישר כי העבודות כוללות מרכיבים בעלי אופי "סודי ביותר" ונועדו לספק תשתית עמידה המותאמת לצרכים עתידיים.

​הבונקר המקורי הוקם בשנת 1941 בהוראת הנשיא פרנקלין ד. רוזוולט כמענה לאיום הפצצות לאחר המתקפה על פרל הארבור. לאורך עשרות שנים שימש המתקן כמרכז פיקוד מבוצר שנועד לעמוד בפני התקפה גרעינית.

בין היתר, פונה למקום סגן הנשיא דיק צ'ייני במהלך מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, ובו תוכננו מבצעים רגישים של נשיאי ארצות הברית בעשורים האחרונים.

​מומחי אבטחה מציינים כי המתקן הישן התבסס על תשתיות מיושנות של חשמל, מים וסינון אוויר.

המתקן החדש צפוי לספק הגנה מפני מגוון רחב של איומים, בהם נשק כימי, ביולוגי ופולסים אלקטרומגנטיים. בעוד שהקמת אולם הנשפים שמעל לפני השטח ממומנת על ידי תורמים פרטיים, התשתיות הביטחוניות התת-קרקעיות ממומנות מכספי הציבור, אם כי עלותן המדויקת נותרת חסויה, מטבע הדברים.

​עבודות ההריסה שהחלו בחודש אוקטובר פינו את הדרך לבנייה המחודשת. לדברי סוכן השירות החשאי לשעבר, ג'ונתן ווקרו, "מרכז המבצעים משמש בזמן חירום. זה לא משהו שכולם הולכים אליו".

הוא הוסיף כי המתקן פועל בתיאום עם חדר המצב, אך נחשב למתקן "מוקשח" ועמיד יותר בפני פגיעה ישירה.

יצוין כי גם אם תתרחש מתקפה גרעינית בזמן השיפוצים, הנשיא יוכל להתפנות בעזרת ה'אייר פורס 1' שנועד לעמוד בפני כל סוג של מתקפה - כולל גרעינית.

לרשות הנשיא עומד גם מטוס ה-E-4B, המכונה "מטוס יום הדין" ונועד להגן על הנשיא בזמן מתקפה גרעינית.