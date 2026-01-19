צרפת סירבה להצטרף למועצת השלום של טראמפ - זו הסיבה

לשכתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיעה כי הוא מסרב להצעה של טראמפ לקחת חלק ב'מועצת השלום', לטענתם בשל החשש כי מדובר בגוף שנועד לפגוע במבנה ובסמכות האו"ם.

"מועצת השלום" הוא גוף שאמור לפי התוכנית המקורית לפקח על שיקום וניהול עזה - ולפי הדיווחים ארה"ב שוקלת להרחיב את פעילותו כך שיעסוק גם בסוגיות בינלאומיות נוספות, כמו המלחמה באוקראינה.

בימים האחרונים פורסם כי טראמפ הזמין עשרות מנהיגים בעולם להצטרף למועצת השלום, בהם מלבד מקרון היו מנהיגי איטליה, גרמניה, הונגריה, אוסטרליה, טורקיה, מצרים, ארגנטינה, קנדה, אלבניה ובחריין. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזמן לכהן במועצה.

בקרמלין מסרו כי אפילו הנשיא פוטין קיבל הזמנה למועצה, וכי הוא בוחן אותה כרגע. מי שאישר את הצטרפותו למועצת השלום עד כה היו הונגריה ומרוקו.

בסוף השבוע האחרון הוכרז רשמית על הקמתה כחלק מהמעבר לשלב השני של התוכנית לסיום המלחמה בעזה, שלצד שיקום הרצועה אמורה לכלול גם את פירוק חמאס מנשק. טראמפ עומד בראש המועצה, ואותת כבר על כוונתו להרחיב את פעילותה כך שתעסוק בניסיונות לפתור סכסוכים ברחבי העולם - במה שלפי פרשנים הוא ניסיון ליצור גוף מתחרה לאו"ם, שעליו נוהג טראמפ למתוח ביקורת חריפה וטוען כי הוא גוף כושל שלא עושה דיו כדי לקדם שלום.