נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הבוקר (שלישי) מסרון אישי שקיבל מנשיא צרפת עמנואל מקרון, על רקע החשש האירופי מכוונותיו להשתלט על גרינלנד.

טראמפ הציג צילום מסך שמעליו כתב כי מדובר ב"הודעה מנשיא צרפת עמנואל מקרון", ימים לאחר שהנשיא קרא לאיחוד האירופי להפעיל את "נשק הסחר" הגדול ביותר על ארה"ב בשל הכוונה להשתלט על גרינלנד.

בהודעה שאושרה על ידי ארמון האליזה כתב הנשיא הצרפתי: "מהנשיא מקרון לנשיא טראמפ: ידידי, אנחנו מתואמים לחלוטין בנושא סוריה, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים בנושא איראן, אני לא מבין מה אתה עושה בנוגע לגרינלנד. בוא ננסה לבנות דברים גדולים: 1) אני יכול לארגן פגישת G7 אחרי דאבוס בפריז ביום חמישי אחר הצהריים. אני יכול להזמין את האוקראינים, הדנים, הסורים והרוסים בשולי הוועידה. 2) בוא נאכל ארוחת ערב יחד בפריז ביום חמישי לפני שאתה חוזר לארה"ב. עמנואל".

בפוסט נוסף שפרסם טראמפ הבוקר הוא עצמו מוצג בתמונה יושב בחדר הסגלגל כשמולו לכאורה שורת מנהיגים מערביים, ולצדם מפה של צפון אמריקה וסביבתה, שבה נראות קנדה, גרינלנד, ונצואלה וקובה צבועות בדגל ארה"ב – רמז לכאורה לכוונת הממשל בוושינגטון לכבוש אותן.

בתמונה ערוכה נוספת שפורסמה מוצג טראמפ כשהוא תוקע את דגל ארה"ב בשטח גרינלנד כשמאחוריו סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, ועל שלט הנעוץ לצדם באדמה כתוב: "גרינלנד, טריטוריה של ארה"ב, הוקמה ב-2026".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט שבו עלה למתקפה על בריטניה וקבע כי הסכמתה לוותר על הריבונות שלה באי דייגו גרסייה שבאיי צ'אגוס ולמסור אותו לידי מאוריציוס היא "מעשה של חולשה מוחלטת". הוא טען כי זו "עוד סיבה אחת ברשימה ארוכה מאוד של סיבות של ביטחון לאומי לכך שצריך לקנות את גרינלנד".