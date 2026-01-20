בפוסט שפרסם הערב (שלישי) ברשת החברתית שלו, זעם נשיא ארה"ב על נתוני הצבעה מדהימים שנחשפו בקונגרס בנוגע למדינת נבאדה.

לפי הדיווח שנמסר כאמור בבית המחוקקים האמריקני, התבררה תופעת הונאת מצביעים רחבת היקף במדינת בנבאדה:

42,000 איש הצביעו יותר מפעם אחת

1,500 מתים הצביעו

19,000 הצביעו בזמן שגרו מחוץ לנבאדה

8,000 השתמשו בכתובות לא קיימות

15,000 השתמשו בכתובות מסחריות/פנויות

4,000 לא-אזרחים הצביעו

נשיא ארה"ב אמר כי מדובר ב"בחירות מזויפות", וקרא לחוקק את חוק הבחירות, שיחייב הזדהות בתעודת זהות בכל המדינות בארה"ב.

החוק המקורי, שעבר באפריל 2025 ונתקע מאז בסנאט, מחייב את המדינות לדרוש הוכחה פיזית לאזרחות אמריקאית, כגון תעודת לידה או דרכון, בעת הרישום לבחירות.

מהלך חדש של מחוקקים רפובליקנים מצטרף למדיניות רחבה של המפלגה הרפובליקנית ושל ממשל טראמפ, שפרסם במרץ 2025 צו נשיאותי המחייב סוכנויות פדרליות לאכוף את דרישות האזרחות בבחירות. בהצהרה משותפת עם יו"ר הבית מייק ג'ונסון, נמסר כי "אזרחים אמריקאים – ורק אזרחים אמריקאים – צריכים להכריע בבחירות בארה"ב". לדבריהם, החוק "מציב אמצעי הגנה הגיוניים כדי למנוע ממי שאינם אזרחים לנצל לרעה את התהליך הדמוקרטי שלנו".