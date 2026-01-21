נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הזהיר הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) את איראן מפני המשך פגיעה במפגינים ובעיקר מהאפשרות שתנסה להתנקש בו.

בריאיון לרשת NewsNation נשאל טראמפ על דיווחים שלפיהם אנשי משמרות המהפכה באיראן ממשיכים להרוג מפגינים נגד המשטר, וכן על האיום בהתנקשות נגדו שהושמעו בשבוע האחרון.

טראמפ השיב בריאיון תוך איום ברור וישיר לעבר איראן: "ובכן, הם לא צריכים לעשות את זה, אבל השארתי הנחיה: אם יקרה משהו אי פעם - כל המדינה תתפוצץ".

טראמפ הוסיף בדבריו המאיימים: "אני אכה בהם כל כך חזק, ונתתי הנחיות תקיפות מאוד בנושא - אנחנו פשוט נמחק אותם מעל פני האדמה".

מוקדם יותר אמש, במסיבת עיתונאים בבית הלבן, התייחס הנשיא טראמפ לאיומים שלו כלפי איראן ואמר: "הם עמדו לתלות 837 אנשים… ואנחנו הודענו להם שאם זה יקרה, זה יהיה יום רע מאוד עבורם, והם החליטו לא לעשות זאת".

לדבריו: "אני לא יכול לומר לכם מה יקרה בעתיד, אבל לכאורה הם הסירו את זה מהשולחן. האם האפשרות הצבאית ירדה מהפרק? לא".

כזכור, על רקע האיומים מאיראן, הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ערך בתחילת השבוע סיור מיוחד ומקיף במפקדת פיקוד העורף, עם מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ומפקדים נוספים בפיקוד.

לאחר הסיור אמר אייל זמיר: "אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה- כשיר, מאומן ודרוך. הפיקוד ערוך בכל עת להפעיל מגוון רחב של יכולות להתמודדות עם מתקפה על העורף האזרחי והצלת חיים".

"במקביל", הדגיש הרמטכ"ל זמיר: "צה״ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל".

לסיום אמר: "אנחנו ערוכים בהגנה מלאה לכל תרחיש. לקחי מבצע ״עם כלביא״ הוטמעו, וכחלק מכך צה״ל נערך גם לאפשרות של מלחמה בהפתעה. השילוב בין יכולות הפיקוד לבין השותפות ההדוקה עם הרשויות המקומיות וארגוני החירום מחזק את החוסן הלאומי ומבטיח מענה לכל אתגר״.