"נתתי הנחיות תקיפות מאוד"

האיום החדש של טראמפ: נמחה את איראן מעל פני האדמה, אכה בהם כל כך חזק - כל המדינה תתפוצץ

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ,  הזהיר הלילה את איראן מפני המשך פגיעה במפגינים ובעיקר מהאפשרות שתנסה להתנקש בו: "השארתי הנחיה: אם יקרה משהו אי פעם - כל המדינה תתפוצץ, אני אכה בהם כל כך חזק, ונתתי הנחיות תקיפות מאוד בנושא - אנחנו פשוט נמחק אותם מעל פני האדמה" | הציטוט המלא (עולם)

2תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא , דונלד טראמפ,  הזהיר הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) את מפני המשך פגיעה במפגינים ובעיקר מהאפשרות שתנסה להתנקש בו.

בריאיון לרשת NewsNation נשאל על דיווחים שלפיהם אנשי משמרות המהפכה באיראן ממשיכים להרוג מפגינים נגד המשטר, וכן על האיום בהתנקשות נגדו שהושמעו בשבוע האחרון.

טראמפ השיב בריאיון תוך איום ברור וישיר לעבר איראן: "ובכן, הם לא צריכים לעשות את זה, אבל השארתי הנחיה: אם יקרה משהו אי פעם - כל המדינה תתפוצץ".

טראמפ הוסיף בדבריו המאיימים: "אני אכה בהם כל כך חזק, ונתתי הנחיות תקיפות מאוד בנושא - אנחנו פשוט נמחק אותם מעל פני האדמה".

מוקדם יותר אמש, במסיבת עיתונאים בבית הלבן, התייחס הנשיא טראמפ לאיומים שלו כלפי איראן ואמר: "הם עמדו לתלות 837 אנשים… ואנחנו הודענו להם שאם זה יקרה, זה יהיה יום רע מאוד עבורם, והם החליטו לא לעשות זאת".

לדבריו: "אני לא יכול לומר לכם מה יקרה בעתיד, אבל לכאורה הם הסירו את זה מהשולחן. האם האפשרות הצבאית ירדה מהפרק? לא".

כזכור, על רקע האיומים מאיראן, הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ערך בתחילת השבוע סיור מיוחד ומקיף במפקדת פיקוד העורף, עם מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ומפקדים נוספים בפיקוד.

לאחר הסיור אמר אייל זמיר: "אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה- כשיר, מאומן ודרוך. הפיקוד ערוך בכל עת להפעיל מגוון רחב של יכולות להתמודדות עם מתקפה על העורף האזרחי והצלת חיים".

"במקביל", הדגיש הרמטכ"ל זמיר: "צה״ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל".

לסיום אמר: "אנחנו ערוכים בהגנה מלאה לכל תרחיש. לקחי מבצע ״עם כלביא״ הוטמעו, וכחלק מכך צה״ל נערך גם לאפשרות של מלחמה בהפתעה. השילוב בין יכולות הפיקוד לבין השותפות ההדוקה עם הרשויות המקומיות וארגוני החירום מחזק את החוסן הלאומי ומבטיח מענה לכל אתגר״.

0 תגובות

2
הוא באמת ימחק אותם ענין של זמן זהב
שינדלר
1
מה שטראמפ אומר זה לא אומר כלום כל יום הבן אדם משנה דעה בפומבי
אבי

