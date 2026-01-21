העימות החזיתי בין האיש העשיר בתבל, אילון מאסק, לבין מייקל או'לירי, המנכ"ל המיתולוגי של ריינאייר, הפך לאחד הקרבות המתוקשרים והמשעשעים ביותר ברשת.

הכל החל סביב סירובו של או'לירי להתקין את מערכת האינטרנט הלוויינית Starlink במטוסי החברה, בטענה שהתקנת האנטנה תוסיף משקל וגרר שיעלו לחברה כ-200 עד 250 מיליון דולר בשנה בגלל "קנס דלק". או'לירי לא חסך במילים וכינה את מאסק "אידיוט" שאינו מבין דבר בטיסות ובגרר, והוסיף כי לא היה מקדיש שום תשומת לב למה שמאסק מפרסם ב-X, פלטפורמה שאותה כינה "בור שופכין".

מאסק, שאינו ידוע כמי ששותק על עלבונות, הגיב בחריפות וכינה את או'לירי "אידיוט מוחלט" שאינו יודע כיצד מטוסים בכלל טסים, ואף הרהיב עוז ותהה בקול רם כמה יעלה לו פשוט לקנות את ריינאייר. הוא אף פרסם סקר בקרב עוקביו, שבו זכה לרוב של כ-79% התומכים ברכישה, והצהיר כי גורלה של החברה הוא שיוצב בראשה מישהו ששמו האמיתי הוא "ריין" (Ryan). בשיא העימות, מאסק אף החריף את הטון וכינה את או'לירי "שימפנזה עם צרכים מיוחדים" וטען שיש לפטר אותו ולשלוח אותו "למרעה".