כיכר השבת
טנטרום של הביוקר

תודו לאידיוט הגדול: אילון מאסק במרכז המבצע של ענקית הטיסות שהטריף את הרשת

הקרב בין מאסק לענקית התעופה ריינאר ממשיך להבעיר את הרשת | תחת הכותרת "מבצע האידיוטים הגדול", הציעה החברה 100,000 מושבים במחיר של 16.99 אירו בלבד, תוך שהיא עוקצת את המיליארדר ומזמינה את "כל האידיוטים ב-X" ליהנות מההפקר (חדשות בעולם)

מאסק - הצהרה של ריינאיירנגד אילון מאסק: "ריינאייר משיקה מכירת מושבים נהדרת במיוחד עבור אילון וכל אידיוט אחר ב-X". (צילום: שאטרסטוק - מסך)

העימות החזיתי בין האיש העשיר בתבל, אילון מאסק, לבין מייקל או'לירי, המנכ"ל המיתולוגי של ריינאייר, הפך לאחד הקרבות המתוקשרים והמשעשעים ביותר ברשת.

הכל החל סביב סירובו של או'לירי להתקין את מערכת האינטרנט הלוויינית Starlink במטוסי החברה, בטענה שהתקנת האנטנה תוסיף משקל וגרר שיעלו לחברה כ-200 עד 250 מיליון דולר בשנה בגלל "קנס דלק". או'לירי לא חסך במילים וכינה את מאסק "אידיוט" שאינו מבין דבר בטיסות ובגרר, והוסיף כי לא היה מקדיש שום תשומת לב למה שמאסק מפרסם ב-X, פלטפורמה שאותה כינה "בור שופכין".

מאסק, שאינו ידוע כמי ששותק על עלבונות, הגיב בחריפות וכינה את או'לירי "אידיוט מוחלט" שאינו יודע כיצד מטוסים בכלל טסים, ואף הרהיב עוז ותהה בקול רם כמה יעלה לו פשוט לקנות את ריינאייר. הוא אף פרסם סקר בקרב עוקביו, שבו זכה לרוב של כ-79% התומכים ברכישה, והצהיר כי גורלה של החברה הוא שיוצב בראשה מישהו ששמו האמיתי הוא "ריין" (Ryan). בשיא העימות, מאסק אף החריף את הטון וכינה את או'לירי "שימפנזה עם צרכים מיוחדים" וטען שיש לפטר אותו ולשלוח אותו "למרעה".

הפרסומת של ריינאייר (צילום: מסך מתוך השבון הרשמי של החברה)

בתגובה ל"טנטרום" של מאסק בטוויטר, ריינאייר החליטה להפוך את הלימון ללימונדה שיווקית ועקצנית במיוחד. החברה פרסמה הודעה רשמית ודרמטית שבה הודיעה כי או'לירי יקיים מסיבת עיתונאים בדבלין כדי "לטפל באילון מאסק". במסגרת המאבק, השיקה החברה את "מבצע מושבי האידיוטים הגדול", שיועד לדבריהם במיוחד עבור אילון וכל "אידיוט" אחר ברשת X.

ההודעה של ריינאייר הייתה ישירה ומלגלגת:

"אולי מאסק צריך הפסקה?? ריינאייר משיקה את 'מבצע מושבי האידיוטים הגדול' במיוחד עבור אילון וכל אידיוט אחר ב-'X'. 100,000 מושבים ב-16.99 אירו בלבד לכיוון אחד. קנו עכשיו לפני שמאסק ישיג אחד!!!". החברה אף הוסיפה עקיצה סופית כשאישרה שהמכירה החלה: "אל תודו לנו, תודו ל'אידיוט' הגדול ההוא, אילון מאסק".

למרות האיומים על השתלטות עוינת, מומחים מציינים כי רגולציות תעופה מחמירות באיחוד האירופי ובארה"ב ככל הנראה יבלמו כל ניסיון רכישה כזה מצד מאסק. בינתיים, נראה שהקרב נשאר בזירה הווירטואלית, כאשר או'לירי ממשיך לטעון שמאסק מבין בחוקי בעלות על חברות תעופה אפילו פחות ממה שהוא מבין באווירודינמיקה. החברה אף פרסמה איור שבו נראה או'לירי מכה בראשו של מאסק עם שלט שעליו נכתב "אני אוהב את ריינאייר".

