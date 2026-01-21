טראמפ הציג הישגים של שנה: "תראו את הספר הזה" - וזרק אותו לצד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ערך אמש (שלישי) מסיבת עיתונאים לרגל מלאת שנה לכניסתו לתפקידו, ב-20 בינואר 2025.

הנשיא הביא עימו "ספר" עב כרס, בו רשימת ההישגים של הממשל בראשותו במהלך השנה האחרונה, ואמר לעיתונאים: "הנה הספר. תראו את זה, כל שורה זה משהו שעשינו, אף אחד לא עשה את זה לפנינו", אמר הנשיא.

"זה הפך אותנו למדינה החמה ביותר במזרח התיכון", אמר טראמפ.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא הלילה לוועידה הכלכלית בדאבוס, לאחר שסיכם את שנתו הראשונה בקדנציה השנייה בתדרוך עיתונאים שנמשך קרוב לשעתיים בבית הלבן.

זמן קצר לאחר שהמריא מבסיס אנדרוז במרילנד, נאלץ המטוס הנשיאותי לשוב על עקבותיו בשל תקלה חשמלית קלה. הנשיא עבר למטוס חלופי והמשיך בדרכו לשווייץ למפגש השנתי של מנהיגי העולם ואנשי העסקים.

במהלך התדרוך בבית הלבן, התייחס הנשיא לשורה של סוגיות חוץ וביטחון, ובהן המתיחות מול ברית הצפון-אטלנטית ופעילותה של מועצת השלום ברצועת עזה. כאשר נשאל הנשיא על כוונותיו בנוגע לרכישת גרינלנד ועד כמה רחוק בכוונתו ללכת בנושא, השיב הנשיא: "אתם עוד תגלו".

הנשיא הודה בפני העיתונאים כי המסרים של ממשלו לא תמיד זכו להד הראוי בקרב הציבור, וציין כי התדרוך נועד לגשר על הפער הזה. לדבריו, "אני חושב שעשינו עבודה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו מצליחים לקדם. אנחנו לא עוסקים בקידום. אנחנו עושים עבודה נהדרת, ואנחנו סוג של נותנים לקידום לטפל בעצמו".

לצורך הצגת נתוני השנה החולפת, הצטייד הנשיא במסמכים המפרטים את פעולות הממשל, תוך שהוא שם דגש מרכזי על אכיפת חוקי ההגירה ועל המדיניות הכלכלית שהוביל מאז השבעתו. הנשיא מנה רשימה ארוכה של צעדים שלדבריו מהווים את הצלחת הממשל בשנה הראשונה לכהונתו הנוכחית.