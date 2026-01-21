כיכר השבת
מטורף: הטלוויזיה האיטלקית שחזרה את השריפה בבר השוויצרי | "אל תנסו את זה בבית"

הטלוויזיה האיטלקית ביצעה שיחזור של אירוע השריפה בבר בקראנס-מונטנה, שוויץ, באמצעות חומר מבודד שהודלק באמצעות זיקוקים | תוך שניות הספוג כולו התלקח, למול עיניהם הנדהמות של הצופים (חדשות, בעולם) 

השחזור בטלוויזיה האיטלקית (צילום: Mediaset 5HD)

תוכנית הסאטירה והבידור האיטלקית "Zelig in Prima Serata", המשודרת בערוץ Mediaset 5HD, הציגה שחזור של אירוע דליקה שהתרחש בעיירה קרנס שבשוויץ.

השחזור נועד להדגים את נסיבות השריפה בבניין המגורים, שגרמה לעשרות הרוגים ואבל היסטורי בשוויץ השקטה. התיעוד מהשידור פורסם ברשת החברתית X והפך לוויראלי בתוך זמן קצר.

במהלך השידור, נראו שני גברים לבושים במדי כיבוי וציוד מגן כבד מול מבנה חשוך. אחד המשתתפים השתמש במקל שבקצהו להבה כדי להדגים את נקודת ההצתה הראשונית של האש.

בתקרה הותקן ספוג אקוסטי, זהה לחומר שהיה אחראי לשריפה הקטלנית בשוויץ. תוך שניות בודדות, נראה הספוג כולו בוער בעוצמה אדירה, כאשר חלקים נופלים מהתקרה אל הקרקע.

האירוע המקורי התרחש בתחילת החודש, כאשר נרות שהדליקו חוגגים בבר 'לה-קונסטליישן' הובילו להתלקחות מהירה. האש התפשטה במבנה בשל הימצאות חומרי בידוד דליקים. בשחזור הטלוויזיוני נעשה שימוש באפקטים שנועדו להמחיש כיצד האש עלתה מהקומות התחתונות כלפי מעלה. מגיש התוכנית ציין במהלך ההדגמה כי "זה בדיוק מה שקרה".

ההפקה ביקשה להעלות את המודעות לבטיחות אש, אך המיצג עורר תגובות מעורבות. הקליפ זכה ליותר מ-10,000 צפיות, וחלק מהגולשים מתחו ביקורת על אופי השידור וטענו כי הוא מעורר בהלה מיותרת. אחד המגיבים כתב: "שחזור מדהים, אבל בבקשה – אל תנסו את זה בבית!".

