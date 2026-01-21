כיכר השבת
מתיחות חסרת תקדים

אייר פורס 1 בדרך: הדרישה של מקרון שתעורר את זעמו של טראמפ | הנשיא ינאם ב-15:30

במה שנראה כעימות חסר תקדים בין אירופה לארה"ב שעלול לגלוש לבסוף לאופי צבאי, נשיא צרפת עמנואל מקרון דרש היום לקיים תרגיל של נאט"ו בגרינלנד | האם ארה"ב, חברה עצמה בנאט"ו תוזמן לתרגיל שנועד לאיים עליה? (בעולם) 

ה"אייר פורס 1" (צילום: שאטרסטוק)

ארמון האליזה הודיע היום (רביעי) כי צרפת דורשת מהנהגת נאט"ו לערוך תרגיל צבאי רשמי בגרינלנד, והצהירה כי היא מוכנה לשלוח כוחות כדי להשתתף בו.

הבקשה הצרפתית החריגה מוגשת על רקע הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, , אשר הביע פעם נוספת את רצונו לכבוש את השטח האוטונומי הנמצא תחת ריבונות דנית.

​"צרפת מבקשת תרגיל של נאט"ו בגרינלנד ומוכנה לתרום לו", נמסר בהודעה רשמית מטעם הנשיאות הצרפתית.

המהלך נתפס בפריז כדרך לאלץ את ארצות הברית לפעול במסגרת הברית הצבאית ולהוכיח כי אירופה מתייחסת בכובד ראש לביטחון באזור הארקטי, העשיר במחצבים.

מנגד, לא ברור אם ארה"ב שחברה בעצמה בנאט"ו תוזמן לתרגיל הצבאי.

​המתיחות הדיפלומטית סביב האי החריפה לאחר שצרפת, גרמניה ובריטניה שלחו נציגים צבאיים למשימת סיור לקראת תרגיל שאורגן על ידי דנמרק.

כיוון שהתרגיל הדני תוכנן להתקיים מחוץ למסגרת נאט"ו וללא שיתוף אמריקאי, זעם הנשיא טראמפ ואיים להטיל מכסי יבוא בגובה של עד 25% על המדינות המשתתפות בתמרונים.

​הנשיא האמריקאי, הצפוי לשאת דברים בפורום הכלכלי בדאבוס, טוען כי השליטה בגרינלנד חיונית לביטחון המערב אל מול ההתעצמות של רוסיה וסין באזור. כאשר נשאל ביום שלישי על ידי עיתונאים לגבי כוונותיו לרכוש את האי, השיב טראמפ: "עוד מעט תגלו". הוא הוסיף כי להערכתו "יקרה משהו שיהיה חיובי מאוד לכולם".

​הדרישה הצרפתית החדשה מציבה אתגר לממשל בוושינגטון, שכן קיום תרגיל תחת דגל נאט"ו יחייב שיתוף פעולה בין המדינות בתוך המסגרת המשותפת, במקום פעולות חד-צדדיות.

0 תגובות

1
מקרון נעלב מהדברים שטראמפ אמר עליו.
אברהם

