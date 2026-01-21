( צילומים: שמואל רוזנבלט, איציק בלניצקי - CYP )

אלף צעירים יהודים מיותר מ-30 מדינות ו-100 ערים ברחבי העולם התכנסו בברוקלין במלאות שלושים יום לטבח בסידני וברקע העלייה החדה באנטישמיותבעולם, במסגרת |ועידת המנהיגות הבינלאומית של CYP" של חב"ד - קהילת בעלי קריירה צעירים יהודים מרחבי העולם.

אחד מרגעי השיא של הוועידה היה מעמד תפילה מרגש לזכרם של קדושי סידני. בפיגוע, כזכור, נרצחו 15 בני אדם – בהם שני שלוחי חב"ד מקומיים. מאות צעירים יהודים באוסטרליה הצטרפו בשידור חי לטקס שנערך בניו יורק, והאולם התמלא בקריאות "אוהבים את סידני". הרב מנדי אולמן, מנהל קהילת הצעירים בבונדאי וגיסו של שליח חב"ד הרב אלי שלנגר שנרצח בפיגוע, דיבר לשני הקהלים בו-זמנית: "המרחק הפיזי תמיד היה גדול, אבל הרגע הזה חיבר אותנו יותר מאי פעם. האור שאתם שולחים לנו מכאן – מחזק אותנו מעבר למילים".

( צילום: שמואל רוזנבלט, איציק בלניצקי - CYP )

( צילום: שמואל רוזנבלט, איציק בלניצקי - CYP )

במהלך הועידה עלה לבמה אליה כהן, שחזר לחיים אחרי 505 ימים בשבי חמאס. הוא דיבר ללא מצלמות, בשיחה אישית ופתוחה עם מאות צעירים. כהן שיתף על רגעי החושך, על האמונה שמצא מחדש במעמקי המנהרות, ועל האחריות המוסרית של הדור הצעיר: "מנהיגות יהודית נבחנת דווקא כשאין ודאות. כשאתה לא יודע אם תראה שוב אור יום – ואתה בוחר להאמין". משתתפים רבים סיפרו לאחר מכן כי זו הייתה "העדות המטלטלת ביותר ששמענו בחיינו".

במהלך הטקס המרכזי הכריז הרב מנדי קוטלרסקי, יו"ר קהילת הצעירים העולמית של חב"ד, על הקמת עשרה מרכזים חדשים לצעירים יהודים ברחבי העולם – כתגובה ישירה לטבח בסידני ולעלייה באנטישמיות. "כשמנסים לכבות את האור שלנו – אנחנו מגבירים אותו", אמר הרב קוטלרסקי. "הצעירים כאן מוכיחים שהעם היהודי לא מפחד, אלא בונה, יוצר ומוביל".

( צילום: שמואל רוזנבלט, איציק בלניצקי - CYP )

( צילום: שמואל רוזנבלט, איציק בלניצקי - CYP )

המיליארדר היהודי-אמריקני איגור טולצ’ינסקי, ממובילי התמיכה בקהילה, עמד מול האולם המלא ואמר: "אלף צעירים יהודים מכל העולם שמתכנסים יחד בברוקלין – זה לא מקרי. זה רגע היסטורי. אתם ההמשך של העם שלנו".

לצד הדרמה והעיסוק בביטחון, הוועידה התמודדה גם עם אתגר מרכזי של הדור הצעיר: בניית משפחה יהודית. מאות רווקים ורווקות השתתפו באירוע חיזוק של ערכי המשפחה היהודי, שנועד "לחזק את ההמשכיות היהודית בתקופה של לחץ תרבותי ופיצול חברתי".

עם כניסת השבת, הנשים הדליקו נרות בטקס מרגש בהובלת מושקא פלוטקין מדאלאס, ורבים מהמשתתפים הדליקו נרות לראשונה בחייהם. הגברים התכנסו לתפילת מנחה ושירה חסידית שהמשיכה עמוק אל תוך הלילה. משפחות מקראון הייטס אירחו את המשתתפים לסעודות שבת, ובשבת בבוקר התקיימו שיעורים, מפגשי חיזוק וסדנאות על זהות יהודית, קריירה, בריאות הנפש והתמודדות עם אנטישמיות.

הרב בריל פרנקל סיכם: "זו הייתה שבת שלא תשכח. האנרגיה שהצעירים האלה לוקחים איתם תחזור עכשיו ל-30 מדינות ותשפיע על קהילות שלמות".