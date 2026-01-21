הנשיא טראמפ בביקור בבסיס חיל הים. אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

האיומים שמשמיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כלפי איראן, לצד ריכוז כוחות צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון, מצביעים יותר ויותר על כוונה אמריקאית לתקיפה.

ה"וול סטריט ג'ורנל" האמריקני דיווח הלילה (בין שלישי לרביעי) כי הנשיא ממשיך לדרוש מאנשיו להציג לו אפשרויות צבאיות "מכריעות" באיראן. המסר המועבר מוושינגטון הופך לברור, אך עדיין לא ידוע לאיזה כיוון מעשי בוחר טראמפ ללכת, אי ודאות שמעמידה גם את ישראל בפני הצורך להיערך, כפי שמגדירים זאת בצה״ל, לכל תרחיש אפשרי. במהלך היומיים הקרובים צפויה ארצות הברית להודיע על השלמת ההיערכות הצבאית שלה באזור. ההכרזה תבוא עם כניסתה של נושאת המטוסים ״אברהם לינקולן״ לתחום האחריות של פיקוד המרכז האמריקאי במזרח התיכון. במערכת הביטחון מעריכים כי מרגע זה יחל טראמפ להפעיל לחץ משמעותי על איראן, תוך קביעת לוחות זמנים ברורים להמשך המהלך.

נושאת המטוסים אברהם לינקולן ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

על פי פרשן חדשות 14 נועם אמיר, בישראל מזהים מספר תרחישים אפשריים. הראשון הוא פעולה צבאית רחבה שמטרתה פגיעה עמוקה במשטר האיראני ואף הפלתו. תרחיש כזה נתפס כמהלך דרמטי במיוחד, שעלול להוביל את איראן לניסיון תגובה באמצעות שיגור טילים לעבר ישראל. במצב כזה ישראל תיגרר כמעט בוודאות לעימות אזורי רחב, כולל אפשרות להצטרפות של חיזבאללה למערכה.

התרחיש השני הוא תקיפה צבאית נקודתית, שמטרתה העברת מסר חד לאיראן כי המשך התנהלותה אינו מקובל. במקרה כזה השאלה המרכזית היא היקף הפגיעה שתחווה איראן והאם תבחר להגיב בירי לעבר ישראל. גורמים במערכת הביטחון מציינים כי תקיפה ישראלית או אמריקאית עלולה להוביל להסלמה, אך לא בטוח שבשלב זה הנהגת איראן, ובראשה המנהיג העליון עלי חמינאי, מעוניינת להיכנס לסחרור ביטחוני שעלול לצאת משליטה.

הריסות בבית ים מפגיעת טיל במהלך 'עם כלביא', אילוסטרציה ( צילום: גיל יערי\פלאש90 )

התרחיש השלישי הוא שימוש באיום הצבאי כאמצעי לחץ בלבד, במטרה לכפות חזרה לשולחן המשא ומתן ולהגעה להסכם חדש. בישראל מקווים שתרחיש זה לא יתממש, שכן במצב כזה תישאר המדינה לבדה מול המשך ההתעצמות האיראנית בעתיד. גורמים מדיניים מזכירים בהקשר זה את עמדת ראש הממשלה, שלפיה לא ניתן להסתמך על כך שהמשטר האיראני יכבד הסכמים לאורך זמן.

במערכת הביטחון מעריכים כי נקודת ההכרעה הולכת ומתקרבת, אך בשלב זה עדיין מרחף סימן שאלה משמעותי סביב החלטתו הסופית של הנשיא טראמפ, והכיוון שבו יבחר לפעול מול איראן.