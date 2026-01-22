כיכר השבת
סכין בגב של ישראל

מועצת השלום רק נפתחה - וכבר עימות פומבי ראשון עם ישראל

במהלך טקס הקמת מועצת השלום בדאבוס בהשתתפות מנהיגי מדינות מרחבי העולם, אמר ראש ממשלת הטכנוקרטים בנוכחות טראמפ כי מעבר רפיח ייפתח בשבוע הבא | ההצהרה הגיעה בניגוד לעמדה הישראלית לפיה המעבר לא ייפתח לשני הכיוונים ללא החזרתו של רני גואילי (חדשות) 

במהלך נאומו בדאבוס, אמר ראש ממשלת הטכנוקרטים עלי שעת' בנאום מוקלט כי בשבוע הבא יפתח מעבר רפיח לשני הכיוונים.

הדברים באים בניגוד לעמדה הישראלית, לפיה פתיחת מעבר רפיח לכניסת עזתים תלויה בחזרתו של רוני גווילי, נושא שישראל אינה רואה עין בעין עם ארה"ב.

בכיר ישראלי הגיב לדברים: "זה לא יקרה".

סטיב ויטקוף נאם לאחר ואמר כי "העולם חשב שמדובר בדבר לא אפשרי אבל טראמפ הצליח. אנחנו השגנו הסכם שלום בעזה, החזרנו את החטופים ונחזיר גם את החלל האחרון".

ויטקוף מסר דברי הודאה למנהיגים שהביאו את ה"שלום" במזרח התיכון ולא שכח להודות גם לראש הממשלה נתניהו, רון דרמר ומייקל אייזנברג.

חתנו של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר דיבר על המתיחות בין ישראל לטורקיה, וטען כי יש כאן הזדמנות "פשוט לשבת ולדבר", למרות שאין נוכחות ישראלית בין חברי מועצת השלום של טראמפ.

כיכר השבת
