מועצת השלום רק נפתחה - וכבר עימות פומבי ראשון עם ישראל

במהלך נאומו בדאבוס, אמר ראש ממשלת הטכנוקרטים עלי שעת' בנאום מוקלט כי בשבוע הבא יפתח מעבר רפיח לשני הכיוונים.

הדברים באים בניגוד לעמדה הישראלית, לפיה פתיחת מעבר רפיח לכניסת עזתים תלויה בחזרתו של רוני גווילי, נושא שישראל אינה רואה עין בעין עם ארה"ב.

בכיר ישראלי הגיב לדברים: "זה לא יקרה".

סטיב ויטקוף נאם לאחר הנשיא טראמפ ואמר כי "העולם חשב שמדובר בדבר לא אפשרי אבל טראמפ הצליח. אנחנו השגנו הסכם שלום בעזה, החזרנו את החטופים ונחזיר גם את החלל האחרון".

ויטקוף מסר דברי הודאה למנהיגים שהביאו את ה"שלום" במזרח התיכון ולא שכח להודות גם לראש הממשלה נתניהו, רון דרמר ומייקל אייזנברג.

חתנו של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר דיבר על המתיחות בין ישראל לטורקיה, וטען כי יש כאן הזדמנות "פשוט לשבת ולדבר", למרות שאין נוכחות ישראלית בין חברי מועצת השלום של טראמפ.