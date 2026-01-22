נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי יצא בשורה של התבטאויות חריפות כלפי רוסיה, אירופה והקהילה הבין־לאומית, לאחר פגישתו המשותפת עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בדאבוס שבשוויץ, אותה הגדיר טראמפ "טובה מאד".

בנאום התקיף הוא מתח ביקורת על מנהיגי אירופה ואמר כי רבים מהם “רק רוצים שטראמפ יירגע לגבי גרינלנד”, במקום להתמודד עם האתגרים האמיתיים. לדבריו, “אם טראמפ יכול לעצור מכליות מוונצואלה, למה באירופה לא יכולים לעצור מכליות של פוטין? מדורו עומד למשפט ופוטין לא”. זלנסקי הוסיף כי נאט״ו מתקיימת בעיקר בזכות האמונה שארצות הברית תפעל בשעת הצורך, ותהה: “אם אתם שולחים 40 חיילים לגרינלנד – איזה מסר זה מעביר? זה לא מגן על כלום”.

בהתייחסו למצב באוקראינה אמר זלנסקי כי “רוסיה מנסה להקפיא את אוקראינה למוות”, וטען כי הצבא הרוסי מאבד כ־45 אלף חיילים מדי חודש. הוא גם חשף כי מחר צפויה להתקיים פגישה משולשת ראשונה בין נציגים מאוקראינה, רוסיה וארצות הברית, שתיערך באיחוד האמירויות. “אני מקווה שהאמירויות יודעים על זה”, הוסיף בציניות. לטענתו, “לפעמים יש לנו הפתעות מהצד האמריקני”.

זלנסקי לא חסך ביקורת גם מאירופה בכל הנוגע לסיוע הצבאי. לדבריו, מדינות אירופה ייעצו לאוקראינה שלא להעלות מול ארצות הברית את סוגיית טילי הטומהוק, מה שמעיד, לשיטתו, על כשל עמוק יותר. “לאירופה יש בעיה במחשבה הבסיסית. היא נשארה מערכת של כוחות קטנים ובינוניים”, אמר. “אירופה יכולה להיות מעצמה גלובלית, אבל רק מעשים משנים את הסדר. אירופה צריכה אומץ לפעול, ולפעול בזמן. אירופה צריכה אוקראינה עצמאית – כי מחר אולי תצטרכו להגן על עצמכם”.

בנוסף, נשיא אוקראינה מתח ביקורת חריפה על היעדר הסיוע הבין־לאומי למפגינים באיראן. לדבריו, “רבות דובר על המחאות באיראן, אך הן הוטבעו בדם. העולם לא עזר מספיק לעם האיראני, הוא עמד מנגד”. הוא הוסיף כי בזמן שבאירופה חגגו את השנה החדשה, המשטר האיראני המשיך בדיכוי האלים. “עד שהפוליטיקאים חזרו לעבודה והחלו לגבש עמדה – האייתוללה הרג אלפים", סיכם הנשיא האוקראיני. לדבריו, "אם המשטר הזה ישרוד, זה ישלח מסר ברור לכל בריון: תהרוג מספיק אנשים ותישאר בשלטון”.