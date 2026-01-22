במהלך יום דיונים סוער במיוחד, אישרה היום (חמישי) האספה הלאומית בצרפת הצעת החלטה הקוראת לאיחוד האירופי להוסיף את תנועת "האחים המוסלמים" לרשימת ארגוני הטרור.

ההצעה עברה ברוב של 157 קולות מול 101, אך הדרך לאישור נלוותה לעימותים פיזיים כמעט וצעקות בין ספסלי הימין לשמאל הקיצוני, שהובילו להפסקת הישיבה מספר פעמים.

​במוקד העימות עמדו חברי המפלגה האנטישמית "צרפת הבלתי כנועה", שתקפו בחריפות את המהלך.

לטענת נציגי השמאל הקיצוני, ההצעה היא ניסיון שקוף "להדביק סטיגמה לכלל המוסלמים בצרפת" ונובעת ממניעים של "אסלאמופוביה גלויה".

מן העבר השני, חברי מפלגת הימין הרפובליקני דחו את הטענות בבוז והטיחו בשמאל כי הם פועלים ב"שיתוף פעולה עם האסלאמיזם הקיצוני" מתוך שיקולים אלקטורליים.

​חבר הפרלמנט אריק פוגט, מיוזמי ההצעה, הבהיר במהלך הדיון כי "האחים המוסלמים אינם ארגון דתי כפי שהם מתיימרים להיות, אלא תנועה פוליטית מאורגנת בעלת אידיאולוגיה טוטליטרית המאיימת על יסודות הדמוקרטיה".

דבריו עוררו קריאות ביניים רמות מצד מחנה השמאל, שכינה את המהלך "רדיפה פוליטית".

​ההחלטה התקבלה על רקע דו"ח מודיעיני מיוחד שהוגש לממשלת צרפת בשנה האחרונה, המפרט את דרכי הפעולה של התנועה לחדירה למוסדות חינוך ועמותות חברתיות במדינה.

בנוסח החוק נכתב כי ההחלטה התקבלה "בהתחשב בכך שתנועת האחים המוסלמים הטרנס-לאומית מהווה רשת אידיאולוגית מובנית הדוגלת בכינון סדר פוליטי המבוסס על השריעה, שאינו עולה בקנה אחד לחלוטין עם עקרונות דמוקרטיים, חילוניות ושלטון החוק;

בהתחשב בכך שארגון רב-לאומי זה, אף על פי שלעתים קרובות פועל תחת מסווה של התאגדויות, חינוך או דת, מבצע פעולת השפעה המבוססת על הסתננות מוסדית, ניצול לרעה של חירויות יסוד למטרות קהילתיות ויצירת חברות נגד דתיות".

כעת, כשהחוק עובר לאישור הסנאט, המטרה של צרפת היא להשתמש בהחלטה כמנוף לחץ על מוסדות האיחוד האירופי בבריסל, במטרה להטיל סנקציות כלכליות ומשפטיות על הארגון ופעיליו ביבשת.