ברקע ההסלמה באזור, הצבא האמריקני ממשיך לצבור כוחות במזרח התיכון, כאשר בימים הקרובים צפויה להסתיים פריסה נרחבת של אמצעי לחימה. ההערכה במערכת הביטחון הישראלית היא כי הסבירות לתקיפה צבאית של ארה"ב באיראן גבוהה יותר מאשר הסבירות למשא ומתן דיפלומטי עם המשטר בטהראן.

כאשר הכוננות בישראל נמשכת על רקע חשש ממיסקלקולציה - תרחיש שבו איראן תתקוף את ישראל מתוך הנחה שהחלטה אמריקנית על תקיפה כבר התקבלה.

הכוח האמריקני שיהיה מוצב באזור כולל נושאת מטוסים אחת, שש ספינות קרב, שתי צוללות, למעלה ממאה מטוסי קרב, עשרות מטוסי תדלוק ומודיעין, מערכות הגנה מפני טילים בליסטיים, בנוסף למאות טילי שיוט.

על רקע המתיחות, חברת התעופה ההולנדית KLM ביטלה אמש את טיסותיה לישראל וליעדים נוספים במזרח התיכון, בהם בירת סעודיה ריאד ודובאי באיחוד האמירויות. בהודעתה מסרה החברה כי הסיבה היא המצב במזרח התיכון, ונכון לעכשיו - הטיסות אמורות להתחדש ביום ראשון.

במקביל, ארה"ב הכריזה על סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן: תשע ספינות, בעלי הספינות וחברות ההפעלה הועמדו תחת סנקציות בגין העברת נפט איראני בשווי מאות מיליוני דולרים לשווקים זרים.

בתוך כך, אתר החדשות "איראן אינטרנשיונל" המזוהה עם האופוזיציה באיראן, דיווח כי המנהיג העליון עלי חמינאי "עבר למקלט תת-קרקעי מיוחד בטהרן אחרי שבכירים צבאיים וביטחוניים טענו כי יש סיכון מוגבר לתקיפה אמריקנית אפשרית". נטען בדיווח כי אחד מבניו, מסעוד חמינאי, "קיבל לידיו את הניהול השוטף של משרד המנהיג ומשמש כערוץ התקשורת העיקרי עם הגופים המבצעים של הממשלה".

בגזרת עזה, שליחי הנשיא וויטקוף וקושנר צפויים כאמור להיפגש היום עם נתניהו, כשעל הפרק פתיחת מעבר רפיח ותחילת השיקום של רצועת עזה, בהתאם לחזונו של הנשיא דונלד טראמפ ובכפוף ל"מועצת השלום" שהקים. בארה"ב מבקשים מישראל לפתוח את מעבר רפיח עוד לפני החזרתו של החטוף החלל האחרון, לוחם היס"מ רן גואילי, אך מבטיחים שוושינגטון ערבה לכך שייעשו מרב המאמצים למציאתו.

במקביל מסר דובר צה"ל כי מוקדם יותר בצפון עזה חוסלו כמה מחבלים שחצו את הקו הצהוב, הטמינו מטען והתקרבו אל כוחות החטיבה הצפונית הפועלים במקום. לאחר הזיהוי הכווינו הלוחמים כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המחבלים.