מתפרע - ונורה למוות | תיעוד הירי ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

סערה גדולה בארה״ב בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים מסוכנות ההגירה והמכסים (ICE) מרתקים תושב מיניאפוליס שבמדינת מינסוטה לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות. מהמשרד להגנת המולדת נמסר כי הגבר, שהיה חמוש באקדח ונשא שתי מחסניות, "נורה לצורך הגנתי".

מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים. "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים", מסר.

הנשק שנתפס ברכב ( צילום: המשרד לביטחון המולדת )