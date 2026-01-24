כיכר השבת
ארצות הברית סוערת: גבר נורה למוות ע"י סוכני הגירה במינסוטה; המושל וולץ תקף את ממשל טראמפ

ארצות הברית סוערת בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים של ICE מרתקים תושב מיניאפוליס לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות | מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים | "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים" (בעולם)

מתפרע - ונורה למוות | תיעוד הירי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

סערה גדולה בארה״ב בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים מסוכנות ההגירה והמכסים (ICE) מרתקים תושב מיניאפוליס שבמדינת מינסוטה לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות. מהמשרד להגנת המולדת נמסר כי הגבר, שהיה חמוש באקדח ונשא שתי מחסניות, "נורה לצורך הגנתי".

מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים. "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים", מסר.

הנשק שנתפס ברכב (צילום: המשרד לביטחון המולדת)
בהודעת המשרד לביטחון המולדת נכתב: "בשעה 9:05 בבוקר לפי שעון מרכז , כאשר קציני אכיפת החוק של משרד לביטחון המולדת ביצעו מבצע ממוקד במיניאפוליס נגד זר בלתי חוקי המבוקש באשמת תקיפה אלימה, ניגש אדם לקציני משמר הגבול האמריקאי עם אקדח חצי-אוטומטי בקוטר 9 מ"מ".

"הקצינים ניסו לנטרל את החשוד אך החשוד החמוש התנגד באלימות. פרטים נוספים על המאבק החמוש יפורסמו בהמשך. בחשש לחייו ולחיי ובטיחות הקצינים, סוכן ירה יריות הגנה. צוותי הרפואה שהיו במקום העניקו מיד סיוע רפואי לחשוד אך הוא הוכרז כמת במקום".

"לחשוד היו גם 2 מחסניות ולא הייתה לו תעודת זהות — נראה שמדובר במצב שבו אדם רצה לגרום לנזק מקסימלי ולירות בכוחות האכיפה".

"כ-200 מפגינים הגיעו למקום והחלו להפריע ולתקוף את כוחות האכיפה במקום, ננקטו אמצעי שליטה על ההמון למען בטיחות הציבור וכוחות האכיפה", נמסר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

