"יש לכם 15 דקות לשתף פעולה": הרגעים שלאחר חטיפת מדורו נחשפו

רגעי ההחלטה הדרמטיים של ממשלת ונצואלה לאחר מעצרו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו על ידי כוחות צבא ארה"ב נחשפו בהקלטה שדלפה בימים האחרונים. הנשיאה בפועל של ונצואלה לאחר מדורו, דלסי רודריגז, שחזרה את רגעי האימה שבהם היא ושאר חברי ממשלתו של מדורו קיבלו 15 דקות בלבד להחליט אם לשתף פעולה עם דרישות ארצות הברית – "או שהם יהרגו אותנו", לדבריה.

ההקלטה שדלפה נמשכה כשעתיים והוקלטה כשבוע לאחר המבצע האמריקני, והיא נותנת הצצה נדירה לאופן שבו פעלה ממשלת מדורו בניסיון לשמור על שליטה בנרטיב הציבורי ולרסן את ההשפעה הפנימית של האירוע.

רודריגז סיפרה בהקלטה כי בתחילה כוחות ארה"ב טענו כי מדורו ואשתו סיליה פלורס נרצחו, ולא נחטפו, והיא יחד עם אחיה השיבו שהם מוכנים לשאת באותו גורל. היא הדגישה כי המטרה שלה הייתה לשמור על שלום, "להציל את החטופים" ולשמר את הכוח הפוליטי של המשטר.

בהקלטה נשמעים נציגי ממשלה נוספים, בהם אחיה של רודריגז, חורחה רודריגז, והשר לתקשורת פרדי נאנז, שמנסים להרגיע את הקהל ולספק תמיכה בהסברת מעשיה של הנשיאה בפועל. נאנז אף קרא לעצור את השמועות והניסיונות לדמוניזציה, והדגיש שרודריגז היא "הערובה היחידה לשחזור הנשיא והגברת השליטה על הכוחות".

בהקלטה נראית גם הדאגה של גורמי המשטר מפני תיוג כבוגדים, והניסיון למנוע פיצול פנימי בתוך תומכי המשטר. הנשיאה בפועל ניסתה להציג חזית מאוחדת ולהסביר לתומכים כי שיתופי הפעולה עם ארצות הברית נעשו מתוך "חישוב אסטרטגי ומדיניות של סבלנות".

ההקלטה חושפת את השיח הפנימי על המשך שליטת המשטר, שימור הכוח ושמירה על המשמעת הפוליטית, תוך שמירה על מראית עין של התנגדות לארה"ב לצרכי יחסי ציבור.