מיליון אזרחים בלי חשמל: סערה עוצמתית תוקפת את ארצות הברית

מהסערה בארצות הברית, והמדפים המרוקנים בחנויות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

סערת חורף עוצמתית במיוחד תקפה היום (ראשון) את ארצות הברית, כאשר כמעט 200 מיליון תושבים במדינה נמצאים תחת אזהרת מזג אוויר חורפי. על פי דיווח ברשת 'פוקס ניוז', נשבר השיא של מספר המחוזות האמריקאיים שהוכרזו בו זמנית תחת האזהרה.