מיליון אזרחים בלי חשמל: סערה עוצמתית תוקפת את ארצות הברית

סערת חורף עוצמתית במיוחד תקפה את ארצות הברית | בשל הסערה, שירותי תעופה רבים הופסקו, בתי ספר נסגרו, ומספר מדינות הוציאו הנחיות למניעת נסיעה מחוץ לבית | יותר ממיליון אזרחים נותרו ללא חשמל (בעולם)

מהסערה בארצות הברית, והמדפים המרוקנים בחנויות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סערת חורף עוצמתית במיוחד תקפה היום (ראשון) את , כאשר כמעט 200 מיליון תושבים במדינה נמצאים תחת אזהרת מזג אוויר חורפי. על פי דיווח ברשת 'פוקס ניוז', נשבר השיא של מספר המחוזות האמריקאיים שהוכרזו בו זמנית תחת האזהרה.

בשל הסערה, שירותי תעופה רבים הופסקו, בתי ספר נסגרו, ומספר מדינות הוציאו הנחיות למניעת נסיעה מחוץ לבית.

הקרח המצטבר ברחבי המדינה גרם לנפילת עצים וקווי חשמל, והביא להפסקות חשמל נרחבות. יותר ממיליון אזרחים נותרו ללא חשמל, בעיקר בטנסי, מיסיסיפי, לואיזיאנה וטקסס, שם צוותי תחזוקה מתקשים לפעול בשל תנאי מזג האוויר המסוכנים.

בחלקים מסוימים של מרכז המדינה נשברו שיאי שלג, כמו בקנזס סיטי, שם נמדדו בשלב מסוים 5.2 אינצ'ים שלג – השיא היומי הגבוה ביותר מאז 1956. חברות תעופה ביטלו אלפי טיסות, כולל רוב הטיסות בנמל התעופה לה גוארדיה בניו יורק, והנסיעה בכבישים רבים הופסקה עקב הצטברות שלג וקרח.

מדינות רבות הנחו את האזרחים להישאר בבתים ולהימנע מנסיעה. המושלים במסצ'וסטס, ג'ורג'יה וצפון קרוליינה הוציאו הנחיות למניעת יציאה מהבית, והנחו עובדי ממשלה שאינם חיוניים לעבוד מהבית. גם שירותי חירום והכוחות המזוינים הוצבו בכוננות למתן סיוע במקומות הנפגעים.

סערת החורף ההיסטורית צפויה להימשך עד מחר בבוקר, כאשר מערכות מזג אוויר קיצוניות ימשיכו להביא שלג כבד, קרח מסוכן ותנאי נסיעה מסכני חיים למיליוני אמריקאים מהמערב עד המזרח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

