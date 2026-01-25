ח"כ מעוז תוקף: "הצבא מראה שהוא רוצה לחנך את החרדים מחדש"

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הביע את דעתו בצורה ברורה לאחר הודעת הרמטכ"ל אייל זמיר על תפקיד חדש של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים - והבהיר כי עדיין זה נראה שהצבא רק מעוניין "לחנך מחדש" את החרדים.
"מינוי יועץ לענייני חרדים הוא צעד בכיוון הנכון, אך ללא עיגון פקודות השירות לחייל החרדי בפקודות מטכ״ל, צה''ל מראה כי הוא לא רוצה לגייס חרדים, אלא רוצה לחנך אותם מחדש", התבטא מעוז בחריפות.
בימים האחרונים דווח כי צה"ל פועל לעיגון פקודות שירות לחרדים בטיוטת פקודת מטכ"ל חדשה, המבטיחה התאמות מיוחדות.
הפקודות כוללות בין השאר יחידות סגורות, בסיסים ללא נשים, שילוב שעות לימוד תורה בלו"ז, ותזונה כשרה למהדרין, כל זאת באישור ועדה מפקחת וראש אכ"א, במטרה לשמר אורח חיים חרדי במהלך השירות.
הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע מוקדם יותר על מינויו של מפקד חטיבת החשמונאים היוצא, אלוף-משנה אבינועם אמונה, לתפקיד יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים - תפקיד שכאמור לא היה קיים עד כה.
0 תגובות