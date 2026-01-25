ח"כ מעוז תוקף: "הצבא מראה שהוא רוצה לחנך את החרדים מחדש"

אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הביע את דעתו בצורה ברורה לאחר הודעת הרמטכ"ל אייל זמיר על תפקיד חדש של יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים - והבהיר כי עדיין זה נראה שהצבא רק מעוניין "לחנך מחדש" את החרדים.

"מינוי יועץ לענייני חרדים הוא צעד בכיוון הנכון, אך ללא עיגון פקודות השירות לחייל החרדי בפקודות מטכ״ל, צה''ל מראה כי הוא לא רוצה לגייס חרדים, אלא רוצה לחנך אותם מחדש", התבטא מעוז בחריפות.

יו"ר נועם אבי מעוז ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )