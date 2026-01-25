כיכר השבת
הירי הקטלני במיניאפוליס

האקדח המעשן נמצא? תיעוד: ההדף הפתאומי מאקדחו של החשוד - שהביא לירי מסיבי

תיעוד זום חדש שמתפרסם ברשתות החברתיות שופך אולי אור על מה שבאמת התרחש בבוקר יום שבת בעיר מיניאפוליס | האם הירי הראשון היה בכלל אירוע 'פליטת כדור'? (בעולם)

זווית חדשה של אירוע הירי במיניאפוליס שופכת אולי אור על מה שהתרחש בבוקר יום שבת, כאשר סוכנים פדרלים ירו למוות במפגין השמאל אלכס פריטי.

בתיעוד זום מאחד מסרטוני הווידאו הרבים שפורסמו בארה"ב, ניתן לראות את אחד הסוכנים כשהוא מחזיק בידיו את אקדחו של פריטי, בעוד סוכנים אחרים עדיין מנסים להביא למעצרו.

אלא שבשלב מסוים נשמע קול ירי בודד, אשר עד כה לא הוברר מי ביצע אותו והאם הוא זה שהביא למותו של החשוד.

כעת, בתיעוד שמתפרסם, ניתן להבחין בהדף המתרחש באקדחו של החשוד, מה שמעיד כי הירי בוצע ככל הנראה מאותו אקדח - על ידי סוכן ההגירה, ככל הנראה בזמן שניסה לבצע "פריקה" לכלי ה-9 מ"מ.

חשוב לציין כי בעת פריקה שמתבצעת באופן תקין, לא אמור להתבצע ירי - מה שמעיד לכאורה על טעות בביצוע של אותו סוכן.

מיד לאחר מכן נשמעים מספר קולות ירי, ככל הנראה לאחר שהסוכנים היו סבורים כי הירי בוצע על ידי החשוד - ולעברם.

כזכור, ביום שבת נהרג אלכס פריטי בעימות עם סוכני הגירה בעיר מיניאפוליס, לאחר שהגיע לזירה כשהוא חמוש באקדח ושתי מחסניות טעונות.

הריגת המפגין גררה מהומות ענק ברחבי העיר, וגינויים נרחבים מצד הדמוקרטים נגד פעילות סוכני ההגירה ICE במדינת מינסוטה.

כיכר השבת
