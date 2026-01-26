כיכר השבת
מתכוננים לתקיפה | שיחת האזהרה שקיים מזכיר המדינה האמריקני על איראן

מזכיר המדינה של ארה"ב מרקו רוביו קיים הלילה שיחה עם ראש ממשלת עיראק מוחמד אל-סודני, לאחר ניסיון של העיראקים "לתווך" בין ארה"ב לאיראן | מזכיר המדינה הבהיר כי עיראק עלולה להפוך בעצמה ליריבה אמריקנית אם תקים ממשלה התומכת באיראן (חדשות, מדיני) 

טראמפ מקבל את הפתק (צילום: הבית הלבן)

מזכיר המדינה של , מרקו רוביו, העביר הלילה (שני) מסר תקיף לראש ממשלת עיראק, מוחמד שייע אל-סודאני, לפיו ממשל שיהיה נתון לשליטה איראנית לא יוכל לשרת את טובתה של עיראק.

במהלך שיחה שקיימו השניים, הדגיש רוביו כי "ממשלה בשליטת אינה יכולה להציב בהצלחה את האינטרסים של עיראק עצמה בעדיפות ראשונה, להשאיר את עיראק מחוץ לסכסוכים אזוריים, או לקדם את השותפות המועילה הדדית בין ארצות הברית לעיראק".

דבריו של מזכיר המדינה נאמרו על רקע ניסיונותיה של בגדאד למצב את עצמה כמתווכת בין טהראן לוושינגטון במטרה למנוע הסלמה אזורית, בשעה שארה"ב משנעת ארמדה היסטורית למזרח התיכון והמפרץ הפרסי.

רוביו הבהיר כי אחיזה איראנית במוקדי הכוח בעיראק תהפוך את המדינה ליריבה של ארצות הברית ותמנע ממנה לממש את הפוטנציאל שלה ככוח המקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון.

בנוסף לסוגיה האיראנית, דנו השניים במאמצים הדיפלומטיים להשבת אזרחים זרים השוהים בעיראק למדינותיהם לצורך העמדה לדין. רוביו שיבח את ממשלת עיראק על היוזמה שגילתה בהעברת פעילי טרור של ארגון דאעש ממתקני כליאה בצפון-מזרח סוריה למעצר מאובטח בשטחה, בעקבות חוסר היציבות האחרון באזור.

ארה"ב ממשיכה לשנע כמות היסטורית של כוחות לאזור, אמש הגיעה נושאת המטוסים אברהם לינקולן לטווח תקיפה באיראן, כך לפי דיווחים בישראל.

אמש דווח כי איחוד האמירויות הערביות, ירדן ובריטניה הודיעו לארה"ב כי יסייעו בידה לכל מתקפה שתבצע באיראן, לאחר דיווחי הזוועות שהחלו לזרום בסוף השבוע.

לפי 'איראן אינטרנשיונל', מספר ההרוגים העדכני באיראן, בדגש על הלילה שבין ה-8-9 בינואר עומד על 36,500 בני אדם, הטבח הגדול ביותר בהיסטוריה של איראן המודרנית - שהתרחש תוך 48 שעות.

