לאחר גיבוי מוחלט שהעניק לסוכני ההגירה במיניאפוליס, נשיא ארה"ב אישר בראיון ל'ול סטריט ג'ורנל' כי הממשל בודק את נסיבות מותו של האח אלכס פרטי מירי סוכן פדרלי. טראמפ הגן על הצבת הכוחות במינסוטה בטענה כי מדובר במאבק ב"הונאה הגדולה ביותר", אך במקביל הודיע כי הכוחות יעזבו בקרוב.

הנשיא טראמפ הצהיר כי הממשל הפדרלי נמצא בעיצומה של בדיקה מקיפה של אירועי הירי במיניאפוליס, בהם נורה למוות איש הקהילה אלכס ג'. פרטי, אח ביחידת טיפול נמרץ בן 37.

בשיחה עם עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", הבהיר הנשיא כי "אנחנו בודקים, אנחנו בוחנים הכל ונגיע להחלטה", אך נמנע בשלב זה מלקבוע האם סוכן משמר הגבול שביצע את הירי פעל כשורה.

הנשיא קשר בדבריו בין הפעילות המוגברת של הכוחות הפדרליים במינסוטה לבין מה שהגדיר כפרשת הונאה רחבת היקף בתשלומי הרווחה במדינה. "זו ההונאה הגדולה ביותר שמישהו ראה", אמר טראמפ, והוסיף כי האכיפה נגד שוהים בלתי חוקיים היא חלק בלתי נפרד מהטיפול בליקויים אלו.

התקרית הקטלנית התרחשה בשבת, 24 בינואר, כאשר כוחות פדרליים פעלו למעצרו של חוסה הוארטה-צ'ומה, שוהה בלתי חוקי בעל עבר פלילי הכולל תקיפה ושיבוש הסדר הציבורי.

פרטי נורה למוות בזמן שתיעד את המבצע ברחוב. בעוד שגורמים פדרליים טענו בתחילה כי פרטי התקרב לסוכנים כשהוא חמוש באקדח 9 מ"מ והתנגד לניסיונות לפרוק אותו מנשקו, סרטונים שצולמו על ידי עוברי אורח עוררו ספקות בציבור לגבי מידת האיום שנשקף ממנו בזמן הירי.

הנשיא התייחס לממצאים לפיהם פרטי נשא נשק ואמר כי הוא נשא "אקדח עוצמתי מאוד, טעון במלואו עם שתי מחסניות... זה גם לא נראה טוב". עם זאת, הוא הוסיף הסתייגות כללית מהשימוש בכוח קטלני וציין: "אני לא אוהב שום ירי. אני לא אוהב את זה".

אירוע זה הוא מקרה המוות השני החודש בעימותים בין אזרחים לכוחות הגירה במיניאפוליס, לאחר מותה של רנה גוד מירי סוכני הגירה ב-7 בינואר. המקרים הובילו לגל מחאות בעיר ולביקורת על מעורבות סוכנויות פדרליות באכיפת חוק מקומית. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, מסרה בהקשר זה כי "אף אחד, כולל הנשיא טראמפ, לא רוצה לראות אנשים נורים או נפגעים", וקראה לשיתוף פעולה הדוק יותר בין הרשויות המקומיות לממשל.

למרות המתיחות, הנשיא שיבח את תפקוד הכוחות בשטח וציין כי "הם עשו עבודה פנומנלית". הוא הוסיף כי בכוונת הממשל להסיג את הכוחות בשלב מסוים, אך לא נקב בלוח זמנים מדויק. "בשלב מסוים אנחנו נעזוב", סיכם טראמפ, "אך נשאיר שם קבוצה אחרת של אנשים עבור ההונאה הפיננסית", אמר טראמפ.

בתיעוד שפורסם בכלי התקשורת בארה"ב נראה בבירור אחד הסוכנים כשהוא מנטרל את החשוד מנשקו, שניות ספורות לפני שבוצע הירי כנגדו.

בשלב זה מתחזקת ההערכה כי הירי הראשון התרחש כתוצאה מפליטת כדור לאחר שהחשוד נוטרל מנשקו - ככל הנראה בעקבות פגם ידוע באקדח ה'זיג' מדגם זה, מה שגרר ירי מסיבי של השוטרים שהיו סבורים כי החשוד פתח לעברם באש.