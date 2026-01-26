כיכר השבת
טרגדיה בברזיל: מעל 70 פצועים מפגיעת ברק בעצרת ענק של בולסונארו

ברק עוצמתי הכה בלב צעדת ענק למען בולסונארו והותיר עשרות פצועים |מפגן פוליטי של אלפים, שצעדו מאות קילומטרים, הפך ברגע אחד לזירת חירום כאוטית תחת גשם שוטף בלב הבירה הברזילאית (חדשות בעולם)

הברק מכה באנשים - ברזיל (צילום: רשתות חברתיות)

אירוע פוליטי רב-משתתפים הפך אחר הצהריים לזירת אסון, כאשר ברק עוצמתי הכה סמוך לכיכר קרוזיירו בלב הבירה. אלפי תומכי הנשיא לשעבר, ז'איר בולסונארו, שהתכנסו תחת גשם שוטף, מצאו את עצמם בלב מצב חירום רפואי כאוטי לאחר שהבזק אור פתאומי וקול נפץ מחריש אוזניים הרעידו את האזור.

על פי דיווחי שירותי החירום, לפחות 72 בני אדם נפגעו בתקרית. כוחות הכיבוי, שהזניקו למקום 25 רכבי חילוץ, העניקו טיפול ראשוני ל-42 מפגינים באתר האירוע, בעוד ש-30 פצועים פונו בדחיפות לבתי החולים בעיר. מצבם של שמונה מהפצועים מוגדר קשה ולא יציב, כאשר עדי ראייה מתארים מפגינים שקרסו אל הקרקע כשהם סובלים מסימני התחשמלות קשים.

הצעדה, שעשתה דרך מפרכת של כ-240 קילומטרים מהעיר פאראקטו, נועדה למחות נגד החלטות בית המשפט העליון ולדרוש את שחרורו של בולסונארו, המרצה עונש מאסר של 27 שנים בגין ניסיון הפיכה. אולם, מזג האוויר הסוער קטע את המפגן הפוליטי באחת, והפך את סיומו של האירוע לטרגדיה אנושית.

