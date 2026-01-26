ארה"ב סוערת: בין ימין לשמאל, רפובליקנים ודמוקרטים - כולם עוסקים בימים אלו בדבר אחד: הירי הקטלני במפגין השמאל בן ה-37 אלכס פריטי, שניסה להפריע לעבודת סוכני ההגירה במיניאפוליס בבוקר יום שבת.

ניתוח הסרטונים דקה אחר דקה:

ניתוח של רשת BBC מעלה כי בסרטון הראשון המתעד את האירוע, נראה אלכס פריטי עומד בכביש כשהוא אוחז בטלפון נייד ומשוחח עם סוכן פדרלי.

למרות טענת המזכירה לביטחון המולדת, קריסטי נואם, כי "אדם התקרב לקציני משמר הגבול של ארצות הברית עם אקדח חצי אוטומטי תשעה מילימטרים", התיעוד מראה כי בידיו של פריטי היה טלפון בלבד.

על פי הניתוח, סוכן פדרלי דחף את פריטי ואדם נוסף, ולאחר מכן ריסס את פריטי בגז פלפל. מספר סוכנים הצמידו את פריטי לרצפה בעודו נאבק על ברכיו. אחד הסוכנים נראה מכה שוב ושוב לכיוון ראשו של פריטי.

באותו רגע, סוכן אחר שבידו הימנית לא היה דבר, שלף אקדח מחגורת המכנסיים של פריטי והתרחק מהמקום כשהוא אוחז בנשק. פחות משנייה לאחר שהאקדח הוצא מחזקתו של פריטי, הוא נורה למוות על ידי הסוכנים ברחוב.

כאן חשוב לציין כי בניגוד לטענה של BBC כי הירי הראשון בוצע על ידי סוכן הגירה לכיוונו של פריטי, גרסה אחרת לאירוע היא שמדובר בפליטת כדור שהתרחשה מאקדחו של פריטי, בעודו נמצא בידיו של הסוכן.

ניתוח נוסף של רשת CNN, שהתבסס על זוויות צילום נוספות, מאשש כי גרסת המחלקה לביטחון המולדת עומדת בסתירה למציאות בשטח. בסרטונים נראה פריטי, שעבד כאח בבית חולים מקומי, כשהוא מתעד במצלמתו סוכנים המתעמתים עם מפגינים. בניגוד לטענת הממשל לפיה פריטי התקרב לסוכנים, התיעוד מראה כי הסוכנים הם אלו שניגשו אליו.

התיעוד מציג סוכן פדרלי הדוחף שלושה מפגינים בזה אחר זה, כאשר פריטי הוא השני שנדחף. לאחר שרוסס בגז, ניסה פריטי לסייע למפגין אחר ואז נמשך ארצה על ידי שישה סוכנים. סוכן חבוש בכובע גרב חום נראה מכה את ראשו של פריטי שוב ושוב באמצעות מכל מתכת.

ברגע המכריע, נראה סוכן במעיל אפור המתרחק מהזירה כשבידו האקדח שנלקח מפריטי. מיד לאחר מכן נשמעו יריות. סוכן אחר, חבוש בכובע גרב שחור, כיוון את נשקו לעבר פריטי וירה חמש יריות אחרונות בעוד פריטי שוכב על הקרקע ללא תנועה. לפי הדיווח, איש מהסוכנים לא ניגש לגופתו במשך 24 שניות, ורק כדקה לאחר שהתמוטט ביקשו הסוכנים סיוע רפואי.

המחלקה לביטחון המולדת מסרה בתגובה לממצאים אלו כי "קצינים ניסו לפרוק את החשוד מנשקו, אך החשוד החמוש התנגד באלימות". זהו האזרח האמריקני השני שנהרג החודש מידי סוכני הגירה פדרליים.