נשיא קובה באיום לארה״ב: ״שהאימפריאליזם יחשב את מחיר התקיפה נגדנו״

בצל איומי הנשיא טראמפ כי קובה "מוכנה ליפול", הנשיא דיאס-קאנל מוביל תמרונים צבאיים ומאשר תוכניות למעבר רשמי ל"מצב מלחמה" | הנשיא הוסיף אנו נרתיע את וושינגטון באמצעות אסטרטגיית "מלחמת העם כולו", שתאלץ את ארה"ב לחשב מחדש את מחיר התוקפנות נגד המדינה (חדשות בעולם)

נשיא קובה - במהלך התרגיל (צילום: החשבון הרשמי של הנשיא)

בעוד המתח באזור האיים הקריביים מגיע לשיאו, נשיא קובה מיגל דיאס-קאנל הוביל בסוף שבוע שעבר סדרת תמרונים צבאיים נרחבים, שנועדו להוות מסר הרתעתי ברור מול מה שהוא מכנה "תוקפנות פוטנציאלית" מצד .

הרוחות החלו לסעור לאחר שנשיא ארה"ב, , הזהיר החודש כי קובה "מוכנה ליפול". טראמפ דרש מהוואנה (בירת קובה) להגיע לסיכום או שתשלם מחיר דומה לזה של ונצואלה. בעלת בריתה הקרובה של קובה, שמנהיגה המודח ניקולס מדורו נתפס על ידי כוחות אמריקאיים בפשיטה קטלנית ב-3 בינואר.

במהלך התרגילים, בהם השתתפו יחידות טנקים של הכוחות המזוינים, הצהיר דיאס-קאנל בטלוויזיה הממלכתית: "הדרך הטובה ביותר למנוע תוקפנות היא שהאימפריאליזם ייאלץ לחשב את מחיר התקיפה נגד מדינתנו". הנשיא לווה בשר הכוחות המזוינים, הגנרל אלווארו לופז מיירה, ובבכירים צבאיים נוספים.

צבא קובה בתרגיל התרעה מול ארה"ב (צילום: החשבון הרשמי של נשיא קובה)

ההכנות לעימות אינן מסתכמות בשדה הקרב בלבד. מועצת ההגנה הלאומית של קובה התכנסה לאחרונה כדי לאשר תוכניות למעבר ל"מצב מלחמה". על פי הצהרת הממשלה, הצבא פועל תחת הקונספט האסטרטגי של "מלחמת העם כולו" – מונח המתייחס לגיוס המוני של אזרחים למאבק מזוין במקרה של פלישה.

במדינת האי חוששים כי ארה"ב תממש את איומיה לנתק את זרם הנפט והכספים שהגיעו בעבר מוונצואלה, דבר שמעניק להכנות הצבאיות הללו, לדברי הנשיא, "חשיבות משמעותית בנסיבות הנוכחיות".

