קאבי לאמה הצעיר הסנגלי-איטלקי בן ה-25 שהפך לתופעה עולמית, חתם על עסקת ענק פורצת דרך שמשנה את כללי המשחק בעולם התוכן והמוניטיזציה. חברת "Rich Sparkle Holdings" רכשה את השליטה בפעילותו המסחרית בעסקת מניות ששוויה מוערך ב-900 עד 975 מיליון דולר.

במרכז העסקה הדרמטית עומד פיתוח טכנולוגי עתידני: "תאום דיגיטלי" מבוסס בינה מלאכותית. לאמה אישר רשמית את השימוש בתווי פניו, (במשך 3 שנים בלבד) בקולו ובמודל ההתנהגות שלו. המשמעות היא שהחברה תוכל לייצר תוכן רב-לשוני, פרסומות ושידורי מסחר חיים מסביב לשעון ובכל אזורי הזמן – מבלי שלאמה עצמו יצטרך לעמוד מול המצלמה. המשקיעים צופים כי המותג "קאבי לאמה" יהפוך למכונת רווחים ארוכת טווח שתוכל להניב עד 4 מיליארד דולר בשנה.

סיפורו של לאמה הוא הגשמת החלום המודרני: בשנת 2020 הוא איבד את עבודתו כמפעיל מכונה במפעל באיטליה בשל מגפת הקורונה. הוא החל לפרסם סרטונים פשוטים שבהם הוא מגיב בשתיקה ובתנועת כתפיים איקונית ל"טיפים" מסובכים מדי לחיים. כיום הוא הטיקטוקר הנעקב ביותר בעולם עם למעלה מ-162 מיליון עוקבים, ומרוויח כ-750,000 דולר לכל פוסט ממומן.

למרות ההצלחה הפנומנלית, הדרך לא הייתה חפה מדרמות; בשנה שעברה הוא אף עוכב לזמן קצר על ידי רשויות ההגירה בארה"ב בשל חריגה מתנאי הוויזה שלו. עם זאת, נראה שדבר לא עוצר את האיש שהפך את השתיקה לשפה אוניברסלית. לאחר שהופיע לצד כוכבי הוליווד כמו טום קרוז ורוברט דאוני ג'וניור, ואף הפך לדמות במשחק "פורטנייט", לים נותר בעל מניות מרכזי באימפריה שלו וממשיך להוכיח שהפשטות היא הכלי החזק ביותר בעידן הדיגיטלי.