שופטת בית המשפט המחוזי בארצות הברית, קתרין מננדז, תדון היום (שני) בבקשה דחופה להטלת צו מניעה נגד מבצע אכיפת ההגירה של ממשל טראמפ במדינת מינסוטה, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

הבקשה, שהוגשה על ידי רשויות המדינה והערים מיניאפוליס וסנט פול, מגיעה על רקע זעם ציבורי גובר בעקבות מותו של אזרח אמריקאי שני מירי סוכנים פדרליים במהלך סוף השבוע האחרון.

במקביל להליך המשפטי, הודיע הנשיא דונלד טראמפ על שליחתו של תום הומן, האחראי על ביטחון הגבולות בבית הלבן, למינסוטה. המהלך מגיע לאחר הריגתו של אלכס פרטי, אח בן 37, שנורה למוות בשבת על ידי סוכני הגירה במהלך עימות עם מפגינים במיניאפוליס. "תום קשוח אך הוגן, והוא ידווח ישירות אליי", כתב הנשיא בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות.

המהלך מסמן מעט שינוי בגישתו של טראמפ לאירועים האחרונים במיניאפוליס, כאשר עד כה העניק הנשיא תמיכה מוחלטת לכוחות ההגירה, המותקפים באופן פיזי מידי יום על ידי פורעי השמאל בעיר.

התביעה שהוגשה לבית המשפט מגדירה את פריסת 3,000 הסוכנים במדינה כהפרה "חסרת פרופורציה לחלוטין" של ריבונות המדינה. מנגד, בתגובה שהגיש הממשל לבית המשפט, נטען כי דרישת המדינה להפסקת המבצע היא "אבסורד" שנועד להפוך את החוק הפדרלי למשני לסמכות המקומית.

כפי שדיווחנו, נסיבות מותו של פרטי עומדות במרכזו של ויכוח ציבורי נוקב. בעוד גורמים במחלקה לביטחון המולדת טענו כי הסוכנים פעלו מתוך הגנה עצמית לאחר שפרטי התקרב אליהם כשהוא חמוש באקדח, תיעוד וידאו מהזירה שפורסם בתקשורת סתר את גרסת הממשל. בסרטון נראה פרטי כשהוא אוחז במכשיר טלפון נייד בלבד לפני שנורה על ידי הסוכנים.

בשיחה עם עיתון הוול סטריט ג'ורנל אתמול, ציין הנשיא טראמפ כי הממשל "בוחן מחדש את הכל" בנוגע לאירוע הירי, והוסיף כי כוחות ההגירה צפויים לסגת מהאזור בסופו של דבר. דברים אלו נאמרו בשעה ששישים מהתאגידים הגדולים במינסוטה פירסמו קריאה משותפת להרגעת הרוחות המיידית בין המדינה לממשל הפדרלי.

המשבר במינסוטה משליך גם על הזירה הפוליטית בוושינגטון. חברי המפלגה הדמוקרטית בסנאט הודיעו כי יתנגדו לאישור תקציב המחלקה לביטחון המולדת, צעד שעלול להוביל להשבתה חלקית של מוסדות הממשל החל מיום ראשון הקרוב. למרות שחברי המפלגה הרפובליקנית אישרו בעבר הגדלה משמעותית של תקציבי האכיפה, חלקם החלו לדרוש הבהרות מהממשל בנוגע להתנהלות הכוחות בשטח.