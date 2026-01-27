תיעוד הירי במיניאפוליס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפה באדיקות בסיקור החדשות של מותו של אלכס פריטי בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס ב-48 השעות שחלפו מאז התקרית, והיה מתוסכל מהפער בין הנרטיב של הממשל על כך שמדובר בהרג "רוצח פוטנציאלי" לבין הקולות של המפגינים.

על פי הדיווח הזה, זה מה שגרם לו לבסוף להחליט לשנות כיוון ולשלוח למיניאפוליס את תום הומן, אחראי תחום ההגירה שדוגל בגישה ממוקדת וכירורגית יותר ולסלק משם את מפקד משמר הגבול גרגורי בובינו, שנחשב למי שדוגל בגישה מחמירה ואגרסיבית עם המאבק בהגירה. על פי דיווח נוסף בניו יורק טיימס, טראמפ קיים הלילה פגישה של שעתיים עם השרה לביטחון המולדת כריסטי נואם ועוזרה הבכיר, במה שנראה כאינדיקציה הגדולה ביותר לחוסר שביעות רצונו מהביקורת על התקריות במיניאפוליס. למרות זעמו של הנשיא, לפי הדיווח הוא לא מתכוון לפטר לעת עתה את הבכירים.

אלכס פרטי דקות לפני הירי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

ניצחון בבית המשפט

במקביל, הנשיא זכה לניצחון לאחר שבית משפט פדרלי לערעורים קיבל את עמדת הממשל ופסק נגד הגבלות שהוטלו על טקטיקות הפעולה של סוכני רשות ההגירה והמכס האמריקנית ICE, בעת עימותים עם פעילים המתנגדים לפעילות הסוכנות במינסוטה.

פסק הדין של פאנל בן שלושה שופטים בבית המשפט לערעורים של המחוז השמיני הקפיא החלטה של ערכאה נמוכה יותר, אשר אסרה על הסוכנים לבצע מעצרים, עיכובים, שימוש בגז פלפל או נקיטת צעדי תגובה כלפי מפגינים במיניאפוליס ללא קיומה של עילה סבירה.

השופטים בערעור ציינו כי בחנו את אותם תיעודי וידאו שנבדקו גם בבית המשפט המחוזי. לדבריהם, מהסרטונים עולה כי משקיפים ומפגינים נוקטים מגוון רחב של התנהגויות, חלקן שלוות אך רבות מהן אינן כאלה. עוד נכתב כי התיעוד מציג גם את תגובות הסוכנים הפדרליים למצבים שהתפתחו בשטח.

רק בחודש האחרון אירעו שתי תקריות ירי קטלניות במיניסוטה בידי השוטרים, שהובילו למותם של אלכס פרטי ורנה ניקול גוד. שתי התקריות תועדו בשידור חי, והביאו לסערה מתמשכת ומחאות ענק ברחבי המדינה.