הסנטור הבכיר לינדזי גראהם פרסם היום (שלישי) הצהרה שמעוררת תהיות לגבי נחישות הממשל לפעול צבאית נגד המשטר בטהרן לאחר הטבח האחרון.

גראהם ציין כי "לנטוש את העם האיראני ואת הכורדים האמיצים יהיה, לדעתי, בנגאזי כפול מיליון", והוסיף כי האנשים שארה"ב מחויבת להם הם "אלו שיהיו ידידי אמריקה מול הדיכוי: המפגינים באיראן והכורדים האמיצים".

​בדבריו התייחס הסנטור לצורך בהכרעה צבאית באיראן וקבע כי "ההיסטוריה מלמדת אותנו שלא ניתן להכיל את הרשע - יש להביס אותו".

הוא הסביר כי ההחלטה הנכונה על פי לקחי העבר היא "לעמוד לצד אלו שעומדים לצד אמריקה ומקריבים למען המטרה המשותפת שלנו". גראהם הדגיש את החשש מהססנות כשהזכיר את הכישלון בבנגאזי: "אני זוכר כמה חולה הרגשתי בבטני כשנטשנו את אנשינו בבנגאזי. אני אזקוף זאת לחובתה של הילרי קלינטון עד יום מותי".