להכנס לראש של טראמפ

הפוסט המטריד של לינדזי גראהם: האם טראמפ עדיין מתלבט אם לתקוף באיראן?

הסנטור הבכיר ומקורבו של הנשיא טראמפ לינדזי גראהם פרסם היום פוסט המעורר תהיות לגבי המתרחש בימים אלו במוחו של נשיא ארה"ב | מדבריו של גראהם נראה כי הנשיא עדיין לא קיבל את ההחלטה לבצע תקיפה באיראן (חדשות)

גראהם עם הנשיא טראמפ (צילום: מתוך הטוויטר של גראהם)

הסנטור הבכיר לינדזי גראהם פרסם היום (שלישי) הצהרה שמעוררת תהיות לגבי נחישות הממשל לפעול צבאית נגד המשטר בטהרן לאחר הטבח האחרון.

גראהם ציין כי "לנטוש את העם האיראני ואת הכורדים האמיצים יהיה, לדעתי, בנגאזי כפול מיליון", והוסיף כי האנשים שארה"ב מחויבת להם הם "אלו שיהיו ידידי אמריקה מול הדיכוי: המפגינים באיראן והכורדים האמיצים".

​בדבריו התייחס הסנטור לצורך בהכרעה צבאית באיראן וקבע כי "ההיסטוריה מלמדת אותנו שלא ניתן להכיל את הרשע - יש להביס אותו".

הוא הסביר כי ההחלטה הנכונה על פי לקחי העבר היא "לעמוד לצד אלו שעומדים לצד אמריקה ומקריבים למען המטרה המשותפת שלנו". גראהם הדגיש את החשש מהססנות כשהזכיר את הכישלון בבנגאזי: "אני זוכר כמה חולה הרגשתי בבטני כשנטשנו את אנשינו בבנגאזי. אני אזקוף זאת לחובתה של הילרי קלינטון עד יום מותי".

View post on X

למרות סימני השאלה העולים מהצורך בתפילה להחלטה נכונה, גראהם ביקש להפגין תמיכה פומבית בנשיא. "אני מתפלל עבור והצוות שלו שיקבלו את ההחלטות הנכונות כדי לשמור על אמריקה בטוחה בזמן מסוכן זה", כתב הסנטור.

הוא סיכם באמירה כי "אלו החלטות קשות", אך הביע ביטחון בכך שהנשיא "יקבל את ההחלטה הנכונה" וחתם בברכה: "שא-לוהים יברך את הנשיא טראמפ ואת כל הנתונים תחת פיקודו".

דבריו של גראהם עשויים לשפוך אור על המתרחש בימים אלו בחדרי החדרים של הבית הלבן, כאשר ייתכן שהנשיא עדיין מתלבט אם להוציא תקיפה אל הפועל או לתת הזדמנות נוספת למשא ומתן.

1
הכל הטעיות לשנע כזה כוח צבאי לאזור זה לא דיבורים בעלמא
חסוי

