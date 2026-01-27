ממשלת ספרד הודיעה היום (שלישי) כי תעניק מעמד חוקי למאות אלפי מהגרים המתגוררים ועובדים במדינה ללא אישור, במהלך שמבטא מגמה שונה מזו שנצפית בארצות הברית וברוב אירופה, שם מדינות רבות החמירו את מדיניות ההגירה שלהן.

שרת ההגירה, אלמה סאיז, הצהירה כי הממשלה תעדכן את חוקי ההגירה הקיימים באמצעות צו מזורז, שיאפשר למהגרים החיים בספרד ללא אישור לקבל תושבות חוקית למשך עד שנה וכן אישור עבודה. ההיתרים יחולו על מי שהגיע לספרד לפני 31 בדצמבר 2025 ויכול להוכיח שהות במדינה של לפחות חמישה חודשים, תוך היעדר רישום פלילי.

המהלך עשוי להועיל לכ‑500,000 אנשים החיים במדינה ללא אישור. הערכות אחרות מצביעות על מספר של עד 800,000. רובם מגיעים מאמריקה הליטינית או מאפריקה, העובדים בחקלאות, תיירות או מגזר השירותים, שהם חלק חשוב מהכלכלה הצומחת של ספרד.

ספרד, שהיתה עדה לגלי הגירה רבים במהלך ולאחר מלחמת האזרחים שלה, קלטה בשנים האחרונות מיליוני מהגרים, רובם נכנסו למדינה כחוק. סאיז ציינה כי ספרד תמשיך להיות "מגדלור" במאבק נגד גל המדיניות האנטי־הגירה העולמי שמובל על ידי הימין הקיצוני, והדגישה כי "המהלך מהווה יום חשוב למדינה".

המהלך ספג ביקורת מצד מפלגות ימניות במדינה. אלברטו נונייז פייג'ו, מנהיג מפלגת העם השמרנית, האשים את הממשלה בניסיון להסיט את תשומת הלב מתאונת רכבת קטלנית שהתרחשה מוקדם יותר החודש. סנטיאגו אבאסקל, מנהיג מפלגת Vox המתנגדת להגירה, האשים את הממשלה בשנאת ספרדים ובהאצת "פלישה".