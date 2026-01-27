לאחר ששמר על אש נמוכה יחסית מאז הבחירות, נשיא ארצות הברית לשעבר ג’ו ביידן, הגיב באופן יוצא דופן לאירועים הפוליטיים במינסוטה, ברקע החקירה המתנהלת במדינה בעקבות ירי של סוכן משמר הגבול באלכס פרטי.

ביידן התבטא כי "מה שקרה במינסוטה בחודש האחרון בוגד בערכי היסוד שלנו כאמריקאים". לדבריו, "אנחנו לא עם היורה באזרחיו ברחוב. אנחנו לא עם שמאפשר לאזרחיו להיחתך באכזריות על כך שהם מיישמים את זכויותיהם החוקתיות".

הנשיא לשעבר הוסיף כי "תושבי מינסוטה הזכירו לכולנו מה זה להיות אמריקאי, והם סבלו מספיק מידי שלטון זה". "אלימות וטרור אינם יכולים להיות חלק מארצות הברית של אמריקה, במיוחד כשהממשלה שלנו מכוונת נגד אזרחי אמריקה", טען ביידן.

הנשיא לשעבר הביע בהמשך דרישה לבצע חקירות "מלאות, הוגנות ושקופות" לגבי מותם של שני האמריקאים שאיבדו את חייהם במדינה בידי השוטרים בחודש האחרון. "ג’יל ואני שולחים כוח למשפחות ולקהילות שאוהבות את אלכס פרטי ורני גוד בעוד כולנו אבלים על מותם חסר הפשר", סיכם ביידן.

הירי באלכס פריטי, אח בטיפול נמרץ בן 37, הסעיר את ארה"ב כשבועיים אחרי מקרה נוסף במיניאפוליס, במהלכו נורתה למוות רנה ניקול גוד שהפגינה נגד סוכני ההגירה. תיעודים של שני האירועים שהתפרסמו ברשתות החברתיות תרמו למחאות ענק שהתפתחו במדינה נגד רשות ההגירה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניהל אתמול (שני) שיחות עם מושל מינסוטה טום וולז, ועם ראש העיר מיניאפוליס ג'ייקוב פריי, בניסיון להרגיע את הרוחות. מוקדם יותר שלח הנשיא את שליחו לענייני מהגרים תום הומן בשביל שייקח שליטה על המצב המעורער במדינה אחרי התקריות הקשות.