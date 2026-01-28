כיכר השבת
האם טראמפ שולט על התכנים בטיקטוק? התגובה המשעשעת: "מדובר בהפסקת חשמל"

לאחר מאמציו של דונלד טראמפ שהובילו להישארותה של טיקטוק בארה"ב, משתמשים טוענים כי האפליקציה מצנזרת תכנים אנטי-ממשלתיים ואנטי-טראמפ | התגובה של החברה האמריקנית האחראית על צנזור התכנים: "הפסקת חשמל" (חדשות) 

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

תופעה מטרידה של חסימת תכנים פוליטיים ביישומון טיקטוק מעוררת סערה בקרב משתמשים בארצות הברית, המדווחים בימים האחרונים על קשיים גוברים בפרסום סרטונים המבקרים את הנשיא ואת מדיניות רשות האכיפה לענייני הגירה (ICE).

על פי העדויות, מילים מסוימות המזוהות עם ביקורת על הנשיא, בהן שמו של העבריין ג'פרי אפשטיין, נחסמות לשימוש באופן גורף. המצב הוביל משתמשים שונים, בהם קומיקאית אמריקאית מוכרת, למחוק את חשבונותיהם במחאה על מה שהם מגדירים כפגיעה בחופש הביטוי.

החששות מפני הטיה פוליטית מכוונת מתגברים נוכח העובדה כי השליטה בנתוני המשתמשים, באלגוריתם ובניטור התוכן בארצות הברית הועברה לידי קבוצת משקיעים חדשה, לאחר תקופה ארוכה של שליטה סינית במהלכה אף הוצא צו לחסימת האפליקציה בארה"ב.

בין הבעלים בולטת חברת אורקל, המחזיקה ב-15% מהמניות, אשר המייסד שלה לארי אליסון ידוע כמקורב לנשיא טראמפ. מעורבותם של גופים נוספים כמו קרן סילבר לייק וקרן הריבונות של איחוד האמירויות MGX בניהול האפליקציה מעלה שאלות בנוגע לעצמאות מערכת ניטור התכנים.

בתגובה לטענות הקשות, מסרו נציגי טיקטוק כי מקור הבעיה הוא טכני לחלוטין. "טיקטוק הגיבה והסבירה כי השיבושים באפליקציה נבעו מהפסקת חשמל במרכז נתונים אמריקאי, וכי לבעיות טכניות אלו אין כל קשר לאירועים האקטואליים", נמסר מטעם החברה. למרות ההכחשה, גורמי ממשל החליטו להתערב בנעשה כדי לבחון האם מדובר בתקלה מקרית או במדיניות מכוונת.

הדיווחים על הצנזורה לכאורה הובילו את מושל קליפורניה, גאווין ניוסם, לנקוט צעדים משפטיים נגד החברה. "מושל קליפורניה גאווין ניוסם הצהיר על פתיחת חקירה כדי לברר האם טיקטוק אכן מבצעת צנזורה נגד הממשלה", ובכך הפך את החשדות לנושא שנבדק כעת באופן רשמי על ידי רשויות החוק במדינה.

