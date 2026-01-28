מדענים בצרפת הצליחו לשחזר את קולו של המלך אנרי הרביעי, מלך ממלכת צרפת, כארבע מאות וחמש עשרה שנים לאחר שנרצח.

ההישג המדעי התאפשר הודות לשימוש בטכנולוגיית מידול מתקדמת ובדיקת מבנהו האנטומי של המלך, שסימנה פריצת דרך ביכולת להשיב לחיים מאפיינים פיזיולוגיים של דמויות היסטוריות.

​צוות החוקרים התבסס על גולגולתו של המלך, שעברה מידול תלת-ממדי מפורט. בשל מצב השימור המצוין של השרידים, ניתן היה לנתח את מבנה הגרון, קנה הנשימה ומיתרי הקול.

כדי להשלים את החלקים החסרים, נעזרו המדענים בסריקות רפואיות של בני אדם חיים, ולאחר מכן ביצעו סימולציה דיגיטלית של תנועת האוויר בדרכי הנשימה. תהליך זה אפשר להפיק את הצליל האקוסטי המדויק המאפיין את קולו של המלך.

​מעבר לערך ההיסטורי, למחקר זה השלכות מעשיות על עולם הרפואה המודרני. הטכנולוגיה ששימשה לשחזור קולו של המלך עשויה לסייע בעתיד בשיקום יכולת הדיבור של מטופלים הסובלים מפגיעות קשות או ממחלת סרטן הגרון. השלב הבא בפרויקט ההיסטורי יתמקד ביצירת משפטים שלמים, תוך התחשבות בהגייה הלשונית המקובלת במאה השבע-עשרה, שכללה גלגול של האות ר'.

​הגולגולת ששימשה למחקר נמצאה בשנת 2010 בעליית גג של זוג גמלאים, לאחר שעברה גלגולים רבים לאורך ההיסטוריה. המלך אנרי הרביעי נרצח בשנת אלף שש מאות ועשר בפריז, וקרוב למאתיים שנה לאחר מכן, במהלך המהפכה הצרפתית, נגנב ראשו מקברו.

השריד המלכותי נמכר בעבר לסוחר עתיקות תמורת שלושה פרנקים בלבד ועבר בין ידיים שונות עד שהגיע למקום הימצאו האחרון. זהות המלך אוששה סופית על ידי סימנים פיזיים מובהקים, בהם נקודת חן על אפו וחור בתנוך אוזנו.