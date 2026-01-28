כיכר השבת
מדהים: חוקרים הצליחו לשחזר את קולו של מלך צרפת - באמצעות גולגולת | כך זה נשמע

חוקרים צרפתיים הצליחו לשחזר את קולו של מלך צרפת אנרי הרביעי באמצעות הגולגולת שלו שנמצאה בשנת 2010 כשהיא במצב טוב | החוקרים התבססו על צילומי הדמייה של הגולגולת שהביאו לתוצאה הבאה (בעולם)

קול: לפי חוק שימוש הוגן; ציור: נחלת הכלל

מדענים בצרפת הצליחו לשחזר את קולו של המלך אנרי הרביעי, מלך , כארבע מאות וחמש עשרה שנים לאחר שנרצח.

ההישג המדעי התאפשר הודות לשימוש בטכנולוגיית מידול מתקדמת ובדיקת מבנהו האנטומי של המלך, שסימנה פריצת דרך ביכולת להשיב לחיים מאפיינים פיזיולוגיים של דמויות היסטוריות.

​צוות החוקרים התבסס על גולגולתו של המלך, שעברה מידול תלת-ממדי מפורט. בשל מצב השימור המצוין של השרידים, ניתן היה לנתח את מבנה הגרון, קנה הנשימה ומיתרי הקול.

כדי להשלים את החלקים החסרים, נעזרו המדענים בסריקות רפואיות של בני אדם חיים, ולאחר מכן ביצעו סימולציה דיגיטלית של תנועת האוויר בדרכי הנשימה. תהליך זה אפשר להפיק את הצליל האקוסטי המדויק המאפיין את קולו של המלך.

​מעבר לערך ההיסטורי, למחקר זה השלכות מעשיות על עולם הרפואה המודרני. הטכנולוגיה ששימשה לשחזור קולו של המלך עשויה לסייע בעתיד בשיקום יכולת הדיבור של מטופלים הסובלים מפגיעות קשות או ממחלת סרטן הגרון. השלב הבא בפרויקט ההיסטורי יתמקד ביצירת משפטים שלמים, תוך התחשבות בהגייה הלשונית המקובלת במאה השבע-עשרה, שכללה גלגול של האות ר'.

​הגולגולת ששימשה למחקר נמצאה בשנת 2010 בעליית גג של זוג גמלאים, לאחר שעברה גלגולים רבים לאורך ההיסטוריה. המלך אנרי הרביעי נרצח בשנת אלף שש מאות ועשר בפריז, וקרוב למאתיים שנה לאחר מכן, במהלך המהפכה הצרפתית, נגנב ראשו מקברו.

השריד המלכותי נמכר בעבר לסוחר עתיקות תמורת שלושה פרנקים בלבד ועבר בין ידיים שונות עד שהגיע למקום הימצאו האחרון. זהות המלך אוששה סופית על ידי סימנים פיזיים מובהקים, בהם נקודת חן על אפו וחור בתנוך אוזנו.

2
שטויות והבלים, אין הוכחה להיפך אז אפשר לומר מה שרוצים
יוסי
ברור זה לא עולה כסף, אי אפשר להוכיח להיפך, והם רק מקבלים תקצבי ענק על הדמיונות שלהם אז למה לא, הבעיה שגם כאן בארץ הכל תותים והאונברסיטאות מקבלים תקצבי ענק על חשבון משלמי המיסים בשביל דמיונות כאלו
אסתר
1
אנשים פשוט מטורפים
צבי

