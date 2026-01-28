לאחר שצרפת, איטליה וגרמניה הביעו תמיכה במהלך להכרזת משמרות המהפכה כארגון טרור, ההחלטה צפויה לקבל אישור פוליטי באיחוד האירופי כבר מחר (חמישי), בהתכנסות שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל.

שרי החוץ אמורים לאשר במקביל חבילת סנקציות חדשה בתגובה לדיכוי האלים של המחאות באיראן, שבמהלכו נהרגו על פי הערכות שונות עשרות אלפי בני אדם.

גם בעבר היו מדינות באיחוד שתמכו בהכללת משמרות המהפכה ברשימה, אך אחרות, ובראשן צרפת, נקטו קו זהיר יותר. החשש המרכזי היה כי צעד כזה יוביל לנתק מוחלט ביחסים עם איראן, יפגע בפעילות דיפלומטית ואף יסבך מגעים לשחרור אזרחים אירופים הכלואים במדינה.

למרות החשש החליטה צרפת מוקדם יותר היום להצטרף למדינות הנוספות לתמוך בהחלטה. שר החוץ הצרפתי, ז’אן-נואל בארו, כתב ברשת X כי “הדיכוי הבלתי נסבל של ההתקוממות השלווה של העם האיראני אינו יכול להישאר ללא מענה. האומץ יוצא הדופן שהם גילו מול האלימות העיוורת שהופעלה נגדם לא יכול להיות לשווא”.

המשמעות של המהלך

מבחינה משפטית, המשמעות של הכרזה כארגון טרור היא הקפאה מיידית של כל נכסים או כספים הקשורים למשמרות המהפכה בתחומי האיחוד האירופי, ואיסור מוחלט על העברת כספים, סחר, או מתן שירותים לגורמים המזוהים עמם. כל אדם או חברה באירופה שיקיימו קשרים כלכליים עם הארגון עלולים להיחשף להליכים פליליים. בנוסף, תיאסר כל פעילות של שלוחות, עמותות או גופים שייקבע כי הם פועלים מטעם משמרות המהפכה או קשורים אליהם.

ברמה המדינית, ההכרזה צפויה להחריף משמעותית את היחסים בין האיחוד האירופי לאיראן, ועלולה להוביל לצמצום או ניתוק קשרים דיפלומטיים, לסגירת ערוצי הידברות ולהקפאת משא ומתן.

גם מבחינה ביטחונית, ההחלטה מעניקה למדינות אירופה כלים רחבים יותר לפעול נגד פעילות שמיוחסת למשמרות המהפכה בשטחן, כולל מעקב, מעצרים והעמדה לדין של גורמים החשודים בגיוס כספים, תכנון פיגועים או פעילות מודיעינית. מעבר לכך, מדובר במסר פוליטי חד וברור שלפיו האיחוד האירופי רואה את תפקיד משמרות המהפכה בדיכוי הפנימי באיראן ובפעילותם מחוץ לגבולות המדינה כפעילות טרור לכל דבר.