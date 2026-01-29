ישיבת שרי החוץ של האיחוד, היום ( צילום: האיחוד האירופי )

בתום כינוס של שרי החוץ במדינות האיחוד האירופי, היום (חמישי) אחר הצהריים הודיע הארגון כי משמרות המהפכה נכנסו לרשימת ארגוני הטרור המוכרים.

לצד דאע"ש וחמאס, חברות או הבעת תמיכה במשמרות המהפכה יהווה עבירה על החוק האירופי. המהלך התאפשר לאחר שצרפת הסירה אמש את התנגדותה, ובכך הצטרפה ל-26 המדינות הנוספות בארגון. המהלך דרש את הסכמתן של 27 המדינות באיחוד האירופי. מבית המשפט לחבל התלייה: 11 סינים בני משפחה הוצאו הבוקר להורג | תיעוד יוסי נכטיגל | 16:44 טראמפ וחמינאי בשולחן אחד? צד אחד כבר נתן את הסכמתו שמשון הייניקן | 16:52 "דיכוי לא יכול להישאר ללא מענה. שרי החוץ של האיחוד האירופי נקטו זה עתה בצעד מכריע של הגדר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור", כתבה שרת החוץ של אירופה קאיה קאלאס בפלטפורמת המדיה החברתית X. גם נציבת נשיאות האיחוד האירופי בירכה על המהלך וכתבה: "זה היה צריך לקרות מזמן". שר החוץ גדעון סער הצטרף למברכים וכתב: "אני מברך על החלטת שרי החוץ של האיחוד האירופי להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. זו החלטה חשובה והיסטורית. במשך שנים פעלה ישראל, ובשבועות האחרונים ביתר שאת, במאמץ להגיע לתוצאה זו. הגורם מספר אחד בהפצת טרור ובערעור היציבות האזורית נקרא עתה בשמו. ההכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור תסכל ותהפוך לפלילית כל פעילות שלו באירופה. היא תפגע כלכלית בארגון שמרכז אחוז עצום מכלכלת המשטר האיראני והיא שולחת מסר חשוב לבני ובנות העם האיראני הנאבקים על חירותם", כתב סער. "מעל לכל", כתב סער, "הלגיטימיות של המשטר הרצחני והדכאני הזה ספגה היום מהלומה אדירה", הסביר שר החוץ. בנוסף להכרזה על משמרות המהפכה כגוף, הוטלו סנקציות גם על 20 גופים ואנשים הקשורים למשטר הטרור באיראן.

( צילום: משרד החוץ )

"המועצה החליטה היום להטיל צעדים מגבילים על 15 אנשים ושישה ישויות נוספות האחראים להפרות חמורות של זכויות אדם באיראן, בעקבות דיכוי אלים של מחאות שלוות, כולל שימוש באלימות, מעצר שרירותי וטקטיקות הפחדה מצד כוחות הביטחון נגד מפגינים.

האיחוד האירופי מטיל צעדים מגבילים בפרט על אסקנדר מומני, שר הפנים של איראן וראש המועצה לביטחון לאומי, ועל חברים במערכת המשפט של איראן, כולל מוחמד מובאהדי -אזאד, התובע הכללי, ואימאן אפשארי נשיא בית המשפט. בנוסף, הרשימות של היום מכסות מספר מפקדי משמרות המהפכה וקצינים בכירים במשטרה ובכוחות אכיפת החוק. כולם היו מעורבים בדיכוי האלים של מחאות שלוות ובמעצר שרירותי של פעילים פוליטיים ומגני זכויות אדם.

הגופים המופיעים היום כוללים, בין היתר, את רשות הרגולציה של המדיה האודיו-ויזואלית האיראנית (SATRA), את ארגון הסייברספייס סרג' , את קבוצת העבודה לקביעת מקרים של תוכן פלילי (WGDICC) ומספר חברות תוכנה. גופים אלה היו מעורבים בפעילויות צנזורה, קמפיינים של טרולים ברשתות החברתיות, הפצת דיסאינפורמציה ומידע מוטעה באינטרנט, או תרמו לשיבוש נרחב של הגישה לאינטרנט על ידי פיתוח כלי מעקב ודיכוי.

אמצעים מגבילים הקשורים להפרות זכויות אדם באיראן חלים כעת על סך של 247 יחידים ו-50 ישויות. הם כוללים הקפאת נכסים, איסורי נסיעה לאיחוד האירופי ואיסור להעמיד כספים או משאבים כלכליים לרשות אלו המופיעים ברשימה. כמו כן, חל איסור על יצוא ציוד לאיראן שעלול לשמש לדיכוי פנימי, כולל ציוד לניטור טלקומוניקציה.

האיחוד האירופי מביע את סולידריותו עם העם האיראני כשהוא מביע את שאיפתו הלגיטימית לחופש ולכבוד, ולעתיד שבו זכויות האדם האוניברסליות וחירויות היסוד שלו יכובדו, מוגנות ומתממשות."

יצוין כי ההחלטה על סנקציות על אישים וגופים והכנסת משמרות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור התקבלו בנפרד.

איראן הגיבה להחלטה:

"הפעולה חסרת הרציונאליות, חסרת האחריות והשנאה של האיחוד האירופי - ללא ספק שננקטה מתוך ציות למדיניות ההגמונית והלא אנושית של ארצטת הברית והמשטר הציוני. צעד זה משקף את עומק העויינות והשנאה של מנהיגי האיחוד האירופי כלפי האומה המכובדת איראן, הכוחות המזויינים, ביטחונה ועצמאותה של המדינה החזקה של הרפובליקה האסלאמית של איראן".

"החלטה זו התקבלה תחת לחץ של נשיא ארה"ב ההזוי וחסר ההיגיון והמשטר הציוני הטרוריסטי והורג ילדים. החלטה זו היא הפרה ברורה של החוקים והתקנות הבינלאומיים, מגילת האו"ם והעקרונות הבלתי מעורערים של כיבוד הריבונות הלאומית של מדינות".