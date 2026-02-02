במה שנראה כהשלמת ההשתלטות על המוסד הוותיק, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי מרכז הזיכרון לאמנויות הבמה בוושינגטון ייסגר לפעילות למשך שנתיים החל מחודש יולי הקרוב.

המהלך מתרחש לאחר שהנשיא שינה את שמו של המוסד ל"מרכז טראמפ-קנדי".

המהלך, שנועד לצורך עבודות שיקום ושיפוץ, מתוכנן לצאת לפועל ב-4 ביולי, מועד המציין את חגיגות 250 שנה לחתימת מגילת העצמאות של ארה"ב.

​הודעת הנשיא מגיעה לאחר תקופה של זעזועים במוסד התרבותי הלאומי, שהחלו עם מינויו של טראמפ ליו"ר המרכז בשנה שעברה ומילוי הדירקטוריון בנציגים מטעמו.

בחודש דצמבר האחרון החליט הדירקטוריון לשנות את שם המוסד ל"מרכז הזיכרון לאמנויות הבמה ע"ש דונלד ג'יי טראמפ וג'ון פ. קנדי".

​בעקבות שינויים אלו והשתלטות הממשל על ניהול המוסד, הודיעו שורה של אמנים וגופי תרבות בולטים על ביטול הופעותיהם במקום.

בין העוזבים ניתן למצוא את האופרה הלאומית של וושינגטון, שהחליטה לעזוב את משכנה הקבוע לאחר 50 שנה, וכן את הפקת המחזמר "המילטון" שביטלה את הגעתה המתוכננת.

המלחין פיליפ גלאס משך מהמרכז את הצגת הבכורה העולמית לסימפוניה החדשה שלו, וגם להקת המחול של מרתה גרהם ביטלה את השתתפותה.

​הנשיא התייחס להחלטה בפרסום ברשת החברתית וכתב: "החלטתי שהדרך המהירה ביותר להביא את מרכז טראמפ קנדי לרמה הגבוהה ביותר של הצלחה, יופי והדר, היא להפסיק את פעילות הבידור לתקופה של כשנתיים, עם פתיחה מחדש גדולה מתוכננת שתתחרה ותעלה על כל מה שקרה בעבר בנוגע למתקן כזה".

טראמפ הוסיף כי המימון לפרויקט כבר הושלם, אך לא פירט את מקורותיו.

​במישור הפוליטי, חברי המפלגה הדמוקרטית טוענים כי לשינוי השם אין תוקף חוקי שכן שמו המקורי של המרכז נקבע בחקיקה של הקונגרס. משפחתו של הנשיא המנוח ג'ון פ. קנדי גינתה את המהלך ומסרה כי הוא פוגע במורשתו.

​תוכנית השיפוץ של המרכז היא חלק ממגמה נרחבת יותר של הנשיא לעיצוב מחדש של מבני ממשל ותרבות בבירה.

בין היתר, מקדם הממשל את הריסת האגף המזרחי של הבית הלבן לצורך הקמת אולם נשומים בעלות של 300 מיליון דולר, וכן את הקמת אנדרטת "שער העצמאות" שגובהה המתוכנן הוא 76 מטרים.