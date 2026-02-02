שני בני אדם חדרו בשבת בצהריים למגדל טריאנגל הנבנה ברובע ה-15 בפריז וצנחו מפסגתו אל הקרקע.

האירוע, שהתרחש סמוך לשעה 13:30 באזור פורט דה ורסאי, תועד על ידי עוברי אורח וסרטוני הקפיצה הופצו ברשתות החברתיות. הנהלת פרויקט טריאנגל הגישה תלונה במשטרה ומסרה כי היא משתפת פעולה עם רשויות האכיפה בבדיקת נסיבות המקרה.

"אנו מגנים בתוקף את הפלישה הזו ואת התקיפה הזו. תלונה הוגשה לשירותי המשטרה ואנו משתפים פעולה באופן מלא איתם כדי להטיל אור מלא על התקרית הזו", לשון הודעת הנהלת המבנה. המשטרה המקומית ברובע ה-15 פתחה בחקירה בניסיון לאתר את המעורבים.

מפרטי המקרה עולה כי לאחר שצנחו מראש המגדל, נחתו השניים למרגלות הבניין. מאבטח שהיה במקום ניסה לעכב אותם, אך הצנחנים הדפו אותו בכוח והצליחו להימלט מהזירה בריצה.

פעילות זו, המכונה "קפיצת בסיס", אינה חוקית ומתבצעת מעת לעת על ידי חובבי ספורט אתגרי במוקדים שונים בבירה הצרפתית. בשנה האחרונה נרשמו מקרים דומים של קפיצות מצריח קתדרלת נוטרדאם, ממגדל מונפרנאס ומגורדי שחקים ברובע לה דפאנס ובאזור סן דני.