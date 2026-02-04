נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) מסר מאיים נוסף לעבר איראן תוך שהוא מדגיש כי בשלב זה הצדדים נערכים לפגישות המשא ומתן שיחלו בסוף השבוע.

בשיחה עם כתבים בבית הלבן התבטא הנשיא טראמפ: "הם מנהלים מו"מ. הם רוצים לעשות משהו, ונראה אם משהו אכן יקרה".

במסר המאיים לעבר איראן, אמר טראמפ: "הייתה להם הזדמנות לעשות משהו לפני זמן מה, וזה לא הסתדר ואז ביצענו את 'פטיש חצות' (תקיפת מתקני הגרעין של איראן ביוני בשנה שעברה. י-נ) אני לא חושב שהם רוצים שזה יקרה שוב אבל הם רוצים לנהל מו"מ, אנחנו מנהלים איתם מו"מ כרגע".

בתוך כך, העיתונאי ברק רביד דיווח ב'חדשות 12' מפי מקור ערבי שמעורה בפרטים כי שיחות הגרעין בין ארה"ב לאיראן צפויות להתקיים ביום שישי בסולטנות עומאן.

על פי הדיווח, המקור הערבי ציין כי ממשל טראמפ הסכים לבקשה האיראנית להעביר את השיחות מטורקיה. עם זאת, עדיין מתקיימים דיונים בשאלה אם מדינות ערביות ומוסלמיות מהאזור יצטרפו לשיחות בעומאן.

אמש לאחר פגישת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם השליח סטיב וויטקוף, נמסר מלשכת ראש הממשלה: "לקראת נסיעתו של השליח וויטקוף לפגישה עם נציג איראן, ראש הממשלה הבהיר את עמדתו שאיראן הוכיחה פעם אחר פעם שלא ניתן לסמוך על הבטחותיה".

כזכור, ה'ניו יורק טיימס' דיווח אתמול מפי שני גורמים באיראן, כי טהרן עשויה "להשהות או לסגור" את תוכנית הגרעין שלה במסגרת הסכם מחודש עם ארצות הברית.

הגורמים צוטטו כשאמרו: "איראן מוכנה לסגור או להשעות את תוכנית הגרעין כדי להרגיע את העניינים עם ארה"ב, אך מעדיפה את ההצעה האמריקנית מהקיץ - לפיה יוקם קונסורציום אזורי להעשרת אורניום".

השניים הוסיפו ואמרו ל'ניו יורק טיימס' כי: "מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי לאריג'אני העביר לפוטין בפגישתם בשבוע שעבר במוסקווה הודעה מח'אמנאי, לפיה איראן עשויה להסכים להעביר את האורניום המועשר שלה לרוסיה במסגרת הסכם אפשרי - כפי שעשתה בהסכם הגרעין ב-2015".