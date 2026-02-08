שר החוץ של איראן, עבאס אראקצ'י, הודיע היום (ראשון) כי טהראן לא תחדל מהעשרת אורניום במסגרת המגעים עם ארצות הברית, והבהיר כי ארצו לא תירתע מפני איומים צבאיים.

בדברים שנשא בפורום בטהראן, הטיל אראקצ'י ספק בכוונותיה של וושינגטון ובמידת רצינותה בנוגע לשיחות שהתחדשו לאחרונה.

לדברי אראקצ'י, איראן מתעקשת על המשך העשרת האורניום ומסרבת לוותר על כך גם במקרה של מלחמה, מאחר שהיא שוללת את זכותן של מעצמות זרות להכתיב את צעדיה. הוא התייחס לעיבוי הכוחות האמריקניים באזור, שכלל את הגעת נושאת המטוסים אברהם לינקולן לים הערבי, וציין כי פריסת הכוחות אינה מעוררת פחד בטהראן.

"מדוע אנו מתעקשים כל כך על העשרה ומסרבים לוותר עליה, גם אם תיכפה עלינו מלחמה? משום שלאף אחד אין זכות להכתיב לנו את התנהגותנו", אמר עראקצ'י.

לדבריו, "הפריסה הצבאית שלהם באזור אינה מפחידה אותנו".

שר החוץ האיראני הכחיש כי איראן מתכננת בניית פצצת אטום. "הם חוששים מהפצצה האטומית שלנו, בעוד שאנו לא מחפשים אחת. הפצצה האטומית שלנו היא היכולת לומר 'לא' למעצמות הגדולות".

המגעים הדיפלומטיים בין המדינות חודשו ביום שישי האחרון בעומאן. איראן מציבה את הסרת הסנקציות הכלכליות כתנאי מרכזי, ובתמורה מציעה נקיטת סדרה של צעדים בוני אמון בנוגע לתוכנית הגרעין שלה.