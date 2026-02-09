בית המשפט בהונג קונג גזר היום (שני) מאסר ממושך של עשרים שנה על ג'ימי ליי, מייסד עיתון אפל דיילי שנסגר, בגין עבירות של קשירת קשר עם גורמים זרים והמרדה.

ליי, פעיל דמוקרטי בולט ואזרח בריטי בן 78, הורשע בשימוש בכלי התקשורת שלו כדי לקרוא להטלת סנקציות על סין בעקבות דיכוי המחאות בעיר. מנהיג הונג קונג, ג'ון לי, בירך על ההחלטה וטען כי מדובר במיצוי הדין המביא סיפוק לציבור, בעוד שארגוני זכויות אדם הגדירו את העונש כפעולה אכזרית ובלתי צודקת בעליל שנועדה לרסק את העיתונות העצמאית.

בתו של ליי, קלייר, הצהירה כי אביה ימות כקדוש מעונה מאחורי הסורגים במידה וגזר הדין יבוצע במלואו.

בנו, סבסטיאן ליי, הוסיף כי ההחלטה מסמלת את ההרס המוחלט של המערכת המשפטית בהונג קונג ואת סוף הצדק. בדבריהם הביעו בני המשפחה חשש כבד לחייו נוכח גילו ומצבו הרפואי המדרדר, הכולל סוכרת ובעיות בלחץ הדם, תנאים שהופכים את תקופת המאסר הממושכת למה שהוגדר על ידי ארגון הבינלאומי לצפייה בזכויות אדם כגזר דין מוות למעשה.

במקביל לגזר הדין, נמתחה ביקורת נוקבת על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, מצד גורמי אופוזיציה וארגונים אזרחיים.

המבקרים טוענים כי סטארמר, שנפגש לאחרונה עם נשיא סין שי ג'ינפינג, לא הפעיל לחץ דיפלומטי מספק לשחרורו של ליי. נטען כי הממשל הבריטי בחר לתעדף אינטרסים כלכליים וחידוש קשרי המסחר עם בייג'ינג על פני הגנה על זכויותיו של אזרח בריטי הנרדף פוליטית.

שרת החוץ הבריטית, איווט קופר, אמנם פרסמה הודעת גינוי בה כינתה את המשפט רדיפה פוליטית, אך המבקרים טוענים כי מדובר בצעד הצהרתי בלבד שאינו משנה את המציאות בשטח.

משמעותו של האירוע חורגת מעניינו האישי של ליי, שכן הוא נתפס כקו פרשת מים עבור האוטונומיה של הונג קונג. ליי היה אחד המבקרים החריפים האחרונים של המפלגה הקומוניסטית הסינית שנותרו בעיר, וגזר דינו מסמן את סגירתו הסופית של הגולל על חופש הביטוי והפעילות הדמוקרטית שהיו סימן ההיכר של המושבה הבריטית לשעבר.

העובדה כי העונש הוחמר בשל הגדרתו של ליי כמתכנן הראשי של הקנוניה, משקפת את נחישותה של בייג'ינג להרתיע כל גורם המבקש לערער על ריבונותה או לשתף פעולה עם המערב.