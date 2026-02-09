מי הרוצח? משפט התאומים הזהים שמסעיר את צרפת

המשטרה הצרפתית הודתה בפני בית המשפט בבוביני כי קיימת מגבלה מדעית בזיהוי הרוצח בפרשת רצח כפול משנת 2020, מאחר ששני הנאשמים המרכזיים הם תאומים זהים בעלי מטען גנטי בלתי ניתן להפרדה.

על פי הדיווחים, על רובה סער ששימש בקרב יריות נמצאה דגימת די-אן-איי שמתאימה לשני האחים, בני 33, אך המומחים הפורנזיים הבהירו כי אין ביכולתם לקבוע באופן סופי מי מהשניים החזיק בנשק. חוקר שהעיד בתיק ציין בפני השופטים כי רק אמם של הנאשמים מסוגלת להבדיל ביניהם.

הקושי המדעי בתיק החמיר נוכח ראיות המצביעות על כך שהאחים פעלו במכוון כדי להטעות את רשויות החוק. קצין משטרה בכיר העיד כי השניים נהגו להחליף ביניהם באופן קבוע פרטי לבוש, טלפונים ניידים ותעודות זהות כדי למנוע את זיהויים. במהלך הדיונים האחרונים נרשמה מתיחות רבה באולם, ושני האחים אף הוצאו ממנו בכוח לאחר שהפגינו זלזול וסירבו לעמוד כמקובל בעת כניסת השופטים.

בשל המבוי הסתום בתחום הזיהוי הפלילי, נאלצה התביעה להישען על ראיות נסיבתיות וטכנולוגיות אחרות. החוקרים הציגו בבית המשפט נתונים מתוך האזנות סתר, צילומי מצלמות אבטחה ורישומי שיחות טלפון במטרה לבנות לוח זמנים שיפריד בין תנועותיהם של שני האחים בזמן ביצוע הפשע. עם זאת, שאלת המפתח בנוגע לזהות היורה נותרה פתוחה.

המשפט, שבו נאשמים שלושה מעורבים נוספים מלבד התאומים, עוסק בשורת מקרי רצח וניסיונות רצח שבוצעו לפני כארבע שנים. השופטים והמושבעים צפויים להמשיך בשמיעת העדויות, כאשר ההחלטה הסופית בתיק מתוכננת להינתן לקראת סוף חודש פברואר.