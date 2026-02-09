ג'יימס פישבק, מועמד רפובליקני לתפקיד מושל פלורידה, עורר מחאה ציבורית נרחבת בעקבות התבטאויות מזלזלות כלפי הכותל המערבי והצהרה כי לא יקיים ביקורים רשמיים בישראל.

במהלך נאום שנשא ב-5 בפברואר באוניברסיטת מרכז פלורידה, טען פישבק כי עדיף למדינה להתמקד בחיזוק קשרים כלכליים עם מדינות כמו ברזיל על פני ביקורים דיפלומטיים בישראל.

במהלך דבריו אמר פישבק כי הוא לא יבקר במדינת ישראל, והוסיף: "אני מעדיף לנסוע לברזיל ולמדינות אחרות כדי להביא מקומות עבודה לפלורידה, ולא לבקר במדינות רק כדי לנשק קיר טיפשי". תיעוד מהמקום העלה כי חלק מהקהל הגיב לדברים בתשואות ובמחיאות כפיים.

התבטאויות אלו גררו גינויים חריפים מצד גורמים שונים. ארגון העוסק במאבק באנטישמיות פרסם הודעה לפיה הוא מזועזע מהזלזול באתר הקדוש ביותר לעם היהודי, וציין כי התנהלות המועמד נראית כניסיון לקרוץ לקבוצות קיצוניות ברשת. עורך הדין ליאו טרל הגיב אף הוא לדברים ואמר כי האמירות גרמו לדמו לרתוח. טרל הוסיף כי לו היו נאמרים דברים דומים על אתר מקודש לדת אחרת, הם היו נתקלים בתגובה קשה ובלתי מתפשרת.

במאמר דעה שפורסם ב-6 בפברואר, כינה הפרשן בריאן א. לייב את דבריו של פישבק בורות פוגענית וקרא להנהגת המפלגה הרפובליקנית בפלורידה להשמיע קול ברור נגד המועמד. לייב תהה על שתיקתם של נבחרי ציבור נוספים במפלגה וטען כי הרטוריקה של פישבק פוגעת במיליוני מצביעים במדינה.

פישבק, העוסק בניהול קרנות גידור והצטרף למרוץ למשרת המושל בשנה שעברה, מוכר כמי שהשמיע בעבר אמירות מעוררות מחלוקת. גורמים פוליטיים מעריכים כי ההתבטאות הנוכחית עשויה להשפיע על מעמדו בקרב קהל הבוחרים בפלורידה, שבה מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות והמשפיעות ביותר בארצות הברית.

פרשנים ב-Florida Politics ציינו כי דבריו של פישבק מבודדים אותו בתוך המפלגה, במיוחד במדינה כמו פלורידה שבה התמיכה בישראל היא נושא ליבה עבור הבוחרים הרפובליקנים. נכון לעכשיו, בכירי המפלגה הרפובליקנית במדינה רואים בו מועמד שולי (המקבל כ-3% תמיכה בסקרים) המשתמש בפרובוקציות כדי למשוך תשומת לב תקשורתית