כיכר השבת
מעצרים בוצעו

דאעש העלו סרטונים לטיקטוק: כך הם ניסו להשפיע על משתמשים

משטרת הולנד עצרה 15 בני אדם בחשד שהפיצו בטיקטוק תעמולה עבור דאעש וניסו לשכנע אנשים לבצע פעולות טרור | מבין החשודים, 13 הם סורים ו‑4 בעלי אזרחות הולנדית, כשחלקם מחזיקים באזרחות כפולה (בעולם)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

משטרת הולנד עצרה היום (שלישי) 15 בני אדם בחשד שהפיצו ברשת החברתית טיקטוק תעמולה עבור דאעש וניסו לשכנע אנשים לבצע פעולות טרור, כך הודיעו התובעים ההולנדים.

המעצרים בוצעו בעקבות חשבון בטיקטוק שהפיץ כמויות גדולות של תכנים תומכי דאעש עם כתוביות בהולנדית. הפוסטים, שחלקם זכו ליותר מ‑100,000 צפיות, עודדו אנשים להצטרף לדאעש וקראו להם להשמש כ'שהידים' עבור הקבוצה האסלאמית הקיצונית.

מבין החשודים, 13 הם סורים ו‑4 בעלי אזרחות הולנדית, כשחלקם מחזיקים באזרחות כפולה. בנוסף, ארבעה מהם קטינים. הגילאים של העצורים נע בין 16 ל‑53, והם נעצרו בפשיטות ברחבי הולנד, לאחר מעצר בחודש שעבר של אדם שהיה החשוד המרכזי, לפי התובעים.

האירוע מדגיש את המשך המאבק של הולנד נגד הפצת תכנים קיצוניים במדיה החברתית וניסיונות לגייס צעירים לפעילות טרוריסטית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה מה שקורה שנגמר המלאי של האנשים מנסים את מזלם בטיקטוק
חסר להם אנשיםם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר