דאעש העלו סרטונים לטיקטוק: כך הם ניסו להשפיע על משתמשים

משטרת הולנד עצרה היום (שלישי) 15 בני אדם בחשד שהפיצו ברשת החברתית טיקטוק תעמולה עבור דאעש וניסו לשכנע אנשים לבצע פעולות טרור, כך הודיעו התובעים ההולנדים.

המעצרים בוצעו בעקבות חשבון בטיקטוק שהפיץ כמויות גדולות של תכנים תומכי דאעש עם כתוביות בהולנדית. הפוסטים, שחלקם זכו ליותר מ‑100,000 צפיות, עודדו אנשים להצטרף לדאעש וקראו להם להשמש כ'שהידים' עבור הקבוצה האסלאמית הקיצונית.

מבין החשודים, 13 הם סורים ו‑4 בעלי אזרחות הולנדית, כשחלקם מחזיקים באזרחות כפולה. בנוסף, ארבעה מהם קטינים. הגילאים של העצורים נע בין 16 ל‑53, והם נעצרו בפשיטות ברחבי הולנד, לאחר מעצר בחודש שעבר של אדם שהיה החשוד המרכזי, לפי התובעים.

האירוע מדגיש את המשך המאבק של הולנד נגד הפצת תכנים קיצוניים במדיה החברתית וניסיונות לגייס צעירים לפעילות טרוריסטית.