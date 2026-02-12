צבא ארה"ב מאשר באופן רשמי שכוחותיו עזבו את הבסיס האסטרטגי בא-תנף (משולש הגבולות בין סוריה, עיראק וירדן), אחרי ששהו שם מאז 2014.

בסיס א־תנף הוא בסיס צבאי אמריקאי בדרום־מזרח סוריה, בנפת חומס, כ־24 קילומטרים מערבית למעבר הגבול אל־ואליד, באזור החיץ המפורז הסמוך לגבולות עם עיראק וירדן ולאורך כביש בגדאד–דמשק.

הבסיס החל לפעול בצורה משמעותית ב־3 במרץ 2016 במהלך ההתערבות הבין־לאומית בהובלת ארצות הברית במלחמת האזרחים בסוריה. הוא הוקם בשטח שנשלט בידי האופוזיציה הסורית והפך לנקודת אחיזה מרכזית של הכוחות האמריקאיים במדבר הסורי עד לעזיבתם.

הנוכחות האמריקאית בבסיס כללה לפחות כ־200 חיילים שפעלו במסגרת קואליציית CJTF-OIR. במקום אומנו לוחמי מורדים שהקימו את צבא הקומנדו הסורי החדש ובהמשך את צבא הקומנדו המהפכני, שהמשיך לפעול מהמקום גם בשנים שלאחר מכן. סביב הבסיס התגבש אזור חיץ שכונה “אזור 55 הקילומטרים”, חצי עיגול ברדיוס של 55 קילומטרים שבמרכזו הבסיס, ובו פעלו כמה קבוצות מורדים והוא הוגדר כאזור שחרור עימותים.

הבסיס עמד במוקד עימותים צבאיים משמעותיים. באפריל 2017 פתחו לוחמי דאעש במתקפה משולבת על המוצב האמריקאי שכללה מכונית תופת וכוח רגלי, אך נהדפו בידי כוחות מורדים שנתמכו בידי ארצות הברית, יחד עם יחידות מערביות ותקיפות אוויריות של הקואליציה.

במאי אותה שנה תקפו מטוסי קרב אמריקאיים שיירה של כוחות פרו־סוריים שהתקרבה לבסיס. בהמשך דווח על מתיחות נוספת מול כוחות ממשלת סוריה ובעלי בריתה, וכן על ניסיונות חדירה לאזור החיץ. באוקטובר 2021 הותקף הבסיס באמצעות מל”טים שלא גרמו לנזק או לנפגעים, ובדצמבר אותה שנה יורט מל”ט עוין סמוך לבסיס בידי מטוס בריטי.

נוכחות ארצות הברית בא־תנף עוררה מחלוקת חריפה. ממשלת סוריה ורוסיה ראו בה בלתי חוקית וקראו לנסיגת כל הכוחות הזרים משטח סוריה, בעוד ארצות הברית הציגה את הבסיס כמשקל נגד להשפעת איראן באזור.

בסוף נובמבר 2024, על רקע התקדמות המורדים בצפון סוריה נגד צבא בשאר אל־אסד, הצטרפו גם המורדים שפעלו מאזור א־תנף, בסיוע ארצות הברית, וכבשו מידי צבא אסאד את העיר תדמור בתחילת דצמבר אותה שנה. כעת כאמור עזבו הכוחות האמריקאיים את הבסיס באופן סופי, והוא חדל לשמש כנקודת אחיזה אמריקאית קבועה בדרום־מזרח סוריה.