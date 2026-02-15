משטרת ספרד מנהלת מצוד אחר חבורת פורצים כושלת במיוחד, אשר נטשה כספת במשקל שלוש מאות קילוגרמים בתוך תהום, לאחר שכשלו בניסיונם לגרור אותה על גבי מזחלת בתנאי שלג קשים.

הכספת, שהכילה כסף מזומן, אותרה על ידי השוטרים בתוך ואדי סמוך למלון שנשדד בקטלוניה.

​האירוע החל כאשר הפורצים חדרו במהלך הלילה למלון הממוקם בגובה של אלפיים מטרים מעל פני הים, סמוך לגבול עם צרפת. המקום ידוע כמבודד לחלוטין בעונת החורף, והגישה אליו מתאפשרת אך ורק באמצעות רכבת או בהליכה רגלית, ללא אפשרות להגעה בכלי רכב פרטיים. לאחר שגנבו כסף ממשרד מנהל המלון, החליטו החשודים לקחת עמם גם את הכספת הכבדה.

​על מנת להוביל את השלל אל מחוץ לאזור המלון, הצטיידו הפורצים במזחלת והחלו לגרור אותה בתוך שלג בגובה של שני מטרים...

תוכניתם הייתה לצעוד למרחק של שמונה קילומטרים בקור עז עד להגעה ליישוב הסמוך, שם המתין להם רכב מילוט. למרות התכנון המוקדם, החשודים התייאשו לאחר שצעדו כשמונה מאות מטרים בלבד, השליכו את הכספת ואת יתר החפצים הגנובים לתוך תהום ונמלטו מהמקום ללא השלל. המשטרה המקומית, שהוזעקה למקום בתחילת השבוע, ממשיכה בפעולות החקירה לאיתור המעורבים.