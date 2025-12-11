ציר חדש מול סין? על פי הדיווח היום (חמישי) ב'רויטרס', סגן שר החוץ של טאיוואן פרנסואה וו, ערך ביקור חשאי במיוחד בישראל.

על פי הדיווח, הביקור נשמר בחשאיות גמורה ומטרתו הייתה לקדם שיתוף פעולה ביטחוני בין שתי המדינות - ברקע היריבות של טיוואן עם סין.

לביקור יש משמעות מדינית חשובה מאוד ובמשרדי החוץ הן של ישראל והן של טיוואן סירבו להתייחס לשאלה האם אכן היה ביקור כזה.

במשרד החוץ של טיוואן אמרו לתקשורת: "לישראל וטאיוואן וישראל יש ערכים דומים, ערכים של חופש ודמוקרטיה, המדינות ימשיכו לקדם דברים חשובים באופן פרגמטי וימשיך השיתוף פעולה ההדדי והמועיל בתחומי הסחר, הטכנולוגיה והתרבות". משרד החוץ הישראלי סירב להגיב בכלל על הידיעה.

על פי הדיווח, ישנם שלושה מקורות מהימנים שסיפרו כי הביקור נערך בטווח הזמן של השבועות האחרונים וייתכן אף בחודש האחרון, ההערכות הן שהביקור עסק במערכת ההגנה האווירית החדשה של טאיוואן, "T-Dome", המבוססת בחלקה על מערכת ההגנה האווירית הישראלית.

יצוין, כי באופן רשמי אין לישראל וטיוואן יחסים דיפלומטיים רשמיים וזאת בשל כך שישראל תומכת בגישה הסין, שטיוואן שייכת לסין- בדומה למרבית מדינות העולם.