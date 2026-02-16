כפי שדיווחנו במוצאי שבת, ממצאים רפואיים חדשים מעלים כי אלכסיי נבלני מת כתוצאה מהרעלה ברעל העצבים אפיבטידין, חומר קטלני המופק מעורן של צפרדעי חץ המצויות בדרום אמריקה.

משרד החוץ הבריטי הודיע כי עקבות של הרעל הנדיר אותרו בדגימות שנלקחו מגופו של מנהיג האופוזיציה הרוסי, שמת לפני כשנתיים במהלך מאסרו במושבת עונשין בסיביר.

מהו הרעלן הקטלני?

החומר המדובר פועל על קולטני הניקוטין במערכת העצבים וגורם לגירוי יתר קיצוני. מומחים לרעלים הסבירו כי במינון המתאים, החומר מוביל לעוויתות שרירים, שיתוק, והאטה בקצב הלב. בסופו של תהליך, המורעל סובל מכשל נשימתי ומת כתוצאה מחנק. מומחים בתחום ציינו כי מדובר בחומר החזק פי מאתיים ממורפין, וכי הימצאותו במחזור הדם מעידה על פעולה מכוונת של מתן הרעל.

הפקת האפיבטידין נחשבת למשימה מורכבת במיוחד בשל נדירותו בטבע. הרעל מיוצר על ידי צפרדעים מזן מסוים באקוודור ובפרו, ורק בתנאי תזונה ספציפיים מאוד בחיק הטבע. צפרדעים המוחזקות בשבי אינן מייצרות את הרעל, והוא אינו קיים באופן טבעי בשטחי רוסיה. גורמים מקצועיים הדגישו כי מקרי הרעלה בבני אדם באמצעות חומר זה הם נדירים ביותר, וכי בעבר תועדו מקרים בודדים בלבד שהתרחשו במעבדות.

האפיבטידין נחשב לאחד הרעלנים המורכבים ביותר לאיתור בשל מקורו הייחודי בטבע. בניגוד לבעלי חיים ארסיים אחרים, צפרדע החץ אינה מייצרת את החומר בגופה, אלא סופגת אלקלואידים מתזונה ספציפית של נמלים וחיפושיות ביערות הגשם, ואוגרת אותם בבלוטות על עורה כאמצעי הגנה. בשל כך, צפרדעים הגדלות בשבי אינן רעילות כלל, עובדה המדגישה את הצורך בגישה למקורות טבעיים נדירים באקוודור ובפרו או בידע כימי מתקדמם לצורך הפקתו.

מומחים בתחום הכימיה האורגנית מציינים כי הדרך הסבירה ביותר להשגת הרעלן לשימוש מדינתי היא באמצעות סנתזה במעבדות משוכללות. מבנהו הכימי של החומר, שפוענח בתחילת שנות התשעים, מאפשר ייצור של נגזרות סינתטיות קטלניות שאינן נכללות בבדיקות טוקסיקולוגיות סטנדרטיות. עוצמתו של הרעלן, הגבוהה כאמור פי מאתיים מזו של מורפין, מאפשרת שימוש במינון מזערי שגורם לנעילת קולטני העצבים ולשיתוק שרירי הנשימה, פעולה המדמה במקרים רבים התמוטטות רפואית פתאומית.

בריטניה וארבע מדינות נוספות באירופה הצהירו כי לממשל הרוסי לבדו היו היכולות המבצעיות, המניע והגישה הנדרשת להפעלת רעל מסוג זה. המדינות ציינו כי מעבדות אירופיות אישרו את הממצאים לפיהם נבלני חוסל באמצעות הרעל המדובר, מה שמחזק את טענותיה של אלמנתו, יוליה נבלנאיה, שטוענת מיום מותו כי בעלה נרצח.

מנגד, במוסקבה דוחים בתוקף את ההאשמות. סוכנות הידיעות טאס ציטטה את דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכארובה, שטענה כי הדיווחים הם חלק ממסע תעמולה מערבי שנועד להסיח את דעת הקהל מבעיות פנימיות במערב. שגרירות רוסיה בלונדון הגיבה בביטול לממצאים וכינתה את הודעת המדינות המערביות בדותות המבוססות על שיקולים פוליטיים.

נבלני, שהיה בן 47 במותו, הוחזק בתנאי מאסר קשים באזור הארקטי, ושם על פי הדיווחים הרשמיים של רשויות האכיפה ברוסיה, התמוטט ואיבד את הכרתו לאחר שחש ברע.