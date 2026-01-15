דיווח דרמטי: הארגון שמנהיג משטר אימה באפגניסטן על סף קריסה

הוצאה להורג פומבית של אישה על ידי אנשי הטליבאן, באצטדיון הספורט בקאבול, 1999 ( צילום: מתוך ויקיפדיה, מאת Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) - )

רשת BBC חשפה הקלטה דרמטית ונדירה של המנהיג העליון של הטליבאן, היבתאללה אח'ונדזאדה, שבה הוא מתייחס בקולו למתחים הפנימיים החריפים בצמרת הארגון ומזהיר מפני קריסת השלטון.

מדובר בשיחה שנערכה בינואר 2025, ובה נשמע אח'ונדזאדה אומר כי "כתוצאה מהמתחים האלה, האמירות האיסלאמית תקרוס ויגיע סופה" – אמירה חריגה במיוחד מצד מי שממעט להופיע בפומבי, ונחשב לדמות מסתגרת השולטת מאזור קנדהאר. בתחקיר נרחב של ה-BBC נטען כי הנהגת הטליבאן מפולגת כיום לשני מחנות מרכזיים. המחנה הראשון, מחנה קנדהאר, מובל בידי אח'ונדזאדה עצמו ודוגל בקו אידאולוגי קיצוני ונוקשה במיוחד, הכולל החמרה דתית, דיכוי זכויות אזרח ונשים, והתרחקות מוחלטת מהעולם המודרני ומהקהילה הבינלאומית.

היבתאללה אח'ונדזאדה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מולו ניצב מחנה קאבול, המזוהה עם שר הפנים סיראג'אדין חקאני – מבוקש בארצות הברית עם פרס של 10 מיליון דולר על ראשו, שאינו נחשב לצלע אורגנית מובהקת של הטליבאן ההיסטורי – ועם מוחמד יעקוב, בנו של מייסד הטליבאן מולא מוחמד עומר. מחנה זה נתפס כפרגמטי יותר, המעוניין בניהול מדינה מתפקדת ובהפחתת הבידוד הבינלאומי, גם אם במסגרת שלטון אסלאמיסטי.

אחד משיאי העימות הפנימי, לפי ה-BBC, התרחש בספטמבר האחרון, כאשר אח'ונדזאדה הורה לנתק את רשת האינטרנט באזורים נרחבים באפגניסטן. שלושה ימים לאחר מכן חזר האינטרנט לפעול. הדיווח קובע כי ההחלטה התקבלה על ידי גורמים ממחנה קאבול, תוך עקיפת סמכותו הישירה של המנהיג העליון היושב בקנדהאר – צעד חריג שמעיד על ערעור מעמדו ועל עומק הקרע בהנהגה.

עלייתו ונפילתו של הטליבאן

הארגון החל את דרכו באמצע שנות התשעים כתנועת סטודנטים שהתנגדה לשחיתות ולכאוס במדינה. בתוך זמן קצר התפתח לכוח צבאי, בסיוע פקיסטן, וכבש את רוב שטחי אפגניסטן. בשנת 1996 עלה הטליבאן לשלטון והנהיג משטר הלכה אסלאמי נוקשה במיוחד, שהתאפיין בדיכוי קיצוני של נשים, ביטול חירויות אזרחיות, ענישה אכזרית והרס סמלים דתיים ותרבותיים, בהם פסלי הבודהה בבמיאן.

חייל אמריקאי מחפש אחר כוחות טאליבן באפגניסטן, 2005 ( צילום: נחל הכלל מתוך ויקיפדיה )

משטר הטליבאן הראשון נפל לאחר פלישת ארצות הברית לאפגניסטן ב-2001. למרות התבוסה, הארגון לא הוכחד, המשיך לפעול כארגון גרילה, ובמהלך השנים שמר על נוכחות חזקה באזורים כפריים ובהרים, גם מעבר לגבול בפקיסטן. בקיץ 2021, לאחר נסיגת הכוחות האמריקניים, הצליח הטליבאן להשתלט מחדש על המדינה כמעט ללא קרב, כבש את קאבול והקים את "האמירות האיסלאמית" מחדש.

מאז חזרתו לשלטון, הטליבאן הבטיח כלפי חוץ קו מתון יותר, אך בפועל חזר לדפוסי שלטון נוקשים, כולל הגבלות חמורות על נשים, פיזור אלים של מחאות והחמרה דתית. במקביל, הוא מתמודד עם משבר כלכלי, בידוד בינלאומי, חשש מחידוש סנקציות, פעילות של ארגוני טרור יריבים כמו דאעש, וכעת לפי הדיווח הזה - גם עם קרע פנימי חריף בצמרת.

ב-BBC מציינים כי האזהרה הישירה של אח'ונדזאדה מפני קריסת השלטון אינה רק ביטוי לפחד אישי, אלא עדות לכך שהמאבק בין מחנה קנדהאר למחנה קאבול הגיע לשלב מסוכן, שבו החלטות מרכזיות מתקבלות תוך עקיפת המנהיג העליון. על פי התחקיר, אם המתח הזה יחריף, הוא עלול לערער את יציבות המשטר כולו ולהוביל להתפוררות שלטון הטליבאן מבפנים – תרחיש שנשמע לראשונה מפיו של מנהיג הארגון עצמו.